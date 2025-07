Durante il forum si affronterà anche la cooperazione energetica tra Russia e Cina in Estremo Ori ente

2-3 luglio 2025,Vladivostok, Russia. Il 9° Forum sul petrolio e il gas della Russia orientale si è aperto stamane con focus sull’accesso a nuovi mercati, sull’ottimizzazione delle rotte e sul riequilibrio della domanda.

Il governo del Primorsky Krai sostiene la preparazione e l’organizzazione del forum – “Eastern Oil and Gas Forum” – un evento annuale internazionale di investimenti ed esposizioni e saranno presentati anche quest’anno importanti progetti petroliferi e del gas pianificati per la costruzione, la modernizzazione e l’attuazione fino al 2035 e oltre.

Nell’ambito del forum, si terrà una cerimonia di premiazione per riconoscere e celebrare i risultati dei principali attori del settore e stabilire nuove connessioni commerciali in un ambiente informale. durante il ricevimento della serata di gala.

L’obiettivo del Forum è quello di creare un cluster chimico del petrolio e del gas competitivo a livello globale nella regione entro il 2030 attraverso l’attuazione di importanti progetti di investimento come “VNHK” e “ZMU” e l’esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto nei paesi dell’Asia-Pacifico.

I principali progetti in corso nel Primorsky Krai riguardano: – Impianto di fertilizzanti minerali di Nakhodka, investimento di 445 miliardi di rubli. La fase uno dovrebbe raggiungere la piena capacità entro il 2027. – Eastern Petrochemical Company (Rosneft), investimento di 1,3 trilioni di rubli. – Terminale gas Valentina, impianto GNL su larga scala (Far Eastern Corporation Xinxing), investimento di 490 miliardi di dollari. L’operatività e la messa in di tali progetti Messa è prevista per il 2027.

Il Forum funge da piattaforma internazionale professionale per il dialogo e lo scambio di esperienze tra i rappresentanti dei governi e delle imprese nel settore petrolifero e del gas della Siberia orientale e dell’Estremo Oriente.

La Siberia orientale e l’Estremo Oriente sono considerate regioni promettenti per l’aumento della produzione di petrolio e gas in Russia nel prossimo futuro. Le ricche risorse e la scarsa esplorazione del territorio promettono un’esplorazione di successo e la scoperta di nuovi giacimenti, compresi quelli grandi e unici.

Le riserve di gas naturale della Russia ammontavano a 67,092 trilioni di metri cubi al 30 giugno, le riserve petrolifere ammontavano a 31,478 miliardi di tonnellate e le riserve di condensato ammontavano a 3,687 miliardi di tonnellate, secondo i materiali del Fondo Geologico Federale Russo (Rosgeolfond) presentati stamani al Forum orientale del petrolio e del gas a Vladivostok.

In precedenza è stato riferito che, secondo i dati preliminari dell’Agenzia Federale per le risorse minerarie (Rosnedra), le riserve di gas della Russia ammontavano a 63,5 trilioni di metri cubi e le riserve di petrolio ammontavano a 31,4 miliardi di tonnellate alla fine del 2024. Le riserve di gas sono quindi aumentate del 5,7%, pari a 3,6 trilioni di metri cubi.

Le riserve nel Distretto Federale dell’Estremo Oriente ammontavano a 3,185 trilioni di metri cubi di gas, 720 milioni di tonnellate di petrolio e 75 milioni di tonnellate di condensato al 30 giugno.

Il numero di licenze attive per le risorse di idrocarburi è aumentato a 4.073 da 4.052 alla fine del 2024, di cui 1.986 licenze per l’esplorazione e la produzione di idrocarburi, 1.452 per i tipi combinati di lavoro, 617 per le indagini geologiche, compresa la prospezione e la valutazione dei giacimenti di idrocarburi, e 18 per lo sviluppo di tecnologie per le indagini geologiche, l’esplorazione e la produzione di riserve difficili da recuperare.

Abele Carruezzo