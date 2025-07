Ferretti completa l’acquisizione del marchio Wally, salendo al 100% di Sea Lion

(Il super yacht Wallywhy100; foto courtesy settore nautico Wally)

Ferretti S.p.A. annuncia di aver perfezionato l’acquisto del residuo 25% del capitale sociale di Sea Lion

Forlì. Con questa operazione, Ferretti consolida interamente la propria partecipazione, portandola al 100%. Lion era già controllata al 75% dal Gruppo Ferretti, in virtù degli accordi firmati il 5 aprile 2019 con il fondatore Luca Bassani Antivari.

La piena acquisizione di Sea Lion, maturata nell’ambito di un rapporto di collaborazione e reciproca stima con Luca Bassani Antivari, consente al Gruppo Ferretti di consolidare ulteriormente la presenza nel settore nautico da diporto, sia a vela che a motore, attraverso uno dei suoi marchi strategici e più riconosciuti.

L’amministratore delegato di Ferretti Group, Avvocato Alberto Galassi, ha commentato: “Ringrazio Luca Bassani per l’ottimo lavoro svolto insieme a Ferretti Group, che ha permesso di rilanciare Wally come icona globale dello yachting a vela e a motore. A nome del Gruppo, rinnovo l’impegno a valorizzare e far crescere ulteriormente un marchio che, per innovazione e prestigio, è protagonista della nautica internazionale. Sentirete presto parlare di Wally”.

Luca Bassani Antivari, fondatore di Wally, ha espresso soddisfazione per la decisione di affidare al Gruppo Ferretti lo sviluppo futuro del brand: “Sono molto soddisfatto di aver scelto il Gruppo Ferretti per continuare a sviluppare il marchio Wally, con i suoi contenuti di innovazione ed eleganza, alla costruzione del quale ho dedicato tanto lavoro e passione”.

Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nella strategia di lungo periodo del Gruppo Ferretti, mirata alla valorizzazione degli asset con il più alto potenziale di crescita.

L’operazione, inoltre, non comporta impatti rilevanti sulla posizione finanziaria del Gruppo e non costituisce un’operazione con parti correlate ai sensi della normativa vigente.

Wallywhy100 è uno yacht moderno e soprattutto lussuoso. L’orami iconico brand monegasco Wally allarga la propria offerta “extra exclusive” di yacht di lusso che riesce a far convivere dimensioni ristrette e, allo stesso tempo, un’abitabilità top di gamma.

Il tutto, poi, è sugellato da un design minimal e futuristico in qualche modo; una peculiare estetica in grado di dare una reale giustizia ad una imbarcazione che ha come obiettivo quello di ribaltare gli stilemi nautici sia per quanto riguarda le tecniche di costruzione e di motorizzazione, sia per quanto riguarda dimensioni e l’architettura (interna ed esterna) atta ad offrire il meglio possibile nonostante le ristrettezze, sia, infine, per quanto riguarda il disegno della barca e la sua bellezza.

Wallywhy100 è un superyacht nato sui più esclusivi lidi mediterranei appartenenti al Principato più elitario del mondo. Non è un caso, infatti, che Monaco, la piccola Città – Stato adagiata in totale relax sulla costa mediterranea della Francia, sia poi la culla di un progetto sfarzoso e innovativo come questo.

Abele Carruezzo

(Alberto Galassi, a sinistra, assieme a Luca Bassani Antivari; foto courtesy Ferretti S.p.A.)