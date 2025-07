BERGÉ Logistics diventa agente commerciale di Grimaldi in Messico

(La nave ‘Grande New Jersey’ ; foto courtesy Grimaldi Lines)

L’azienda spagnola rafforza così la sua presenza operativa e commerciale nel mercato logistico messicano

Bilbao. L’operatore BERGE’ è leader nei servizi e nelle soluzioni logistiche, capace di integrare l’intera supply chain per facilitare il trasporto globale delle merci. Leader in Spagna, con una presenza in 27 porti (tra cui Bayonne in Francia), oltre che nei mercati internazionali di Colombia e Messico.

BERGÉ amplia il suo rapporto con Grimaldi, a seguito dell’accordo con il quale diventa il suo agente commerciale in Messico con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti di questo paese con la costa orientale del Sud America, la costa occidentale dell’Africa, nonché il Medio ed Estremo Oriente, in particolare per le merci di tipo project cargo, secondo l’azienda spagnola.

Inoltre, permette al Messico di posizionarsi sulle rotte che Grimaldi sta promuovendo, come, ad esempio, quella che collega Shanghai con il Brasile passando per Lagos, circumnavigando il Capo di Buona Speranza in Africa.

Tutto questo dai porti di Veracruz e Altamira, due delle cinque infrastrutture portuali più importanti del paese e le più rilevanti nell’area del Golfo-Caraibi, che serviranno come punta di diamante per lo sviluppo commerciale del Messico oltre gli Stati Uniti, nella ricerca di promuovere nuovi mercati e non dipendere tanto da questo paese.

Con questo accordo in Messico, BERGÉ rafforza il suo rapporto con Grimaldi. Nel 2024, entrambi hanno firmato un accordo affinché il primo rappresentasse il secondo nel porto di Vigo, come aveva già fatto a Bilbao, collegandosi con il Golfo del Messico e la costa orientale degli Stati Uniti, nonché con il Mediterraneo, il Medio Oriente e l’Estremo Oriente.

E, d’altra parte, BERGÉ vede rafforzata anche la sua posizione nel mercato messicano, dove dispone di un ufficio commerciale specializzato in qualsiasi tipo di carico, con particolare attenzione al ‘project cargo’, secondo BERGE’.

Inoltre, l’azienda è presente in questo Paese per lo sviluppo della logistica automobilistica di Audi presso il suo stabilimento di San José de Chiapa, un accordo in vigore dal 2018 e successivamente prorogato, nonché dal 2013 presso lo stabilimento Volkswagen di Puebla.

BERGÉ, con la sua presenza capillare in 27 porti spagnoli, oltre in Messico e Colombia, gestisce più di 30 milioni di tonnellate di merci all’anno ed è l’azienda di riferimento nelle spedizioni con quasi 10.000 navi all’anno.

Con più di 150 anni di continua evoluzione, i servizi di BERGE’ Logistics hanno continuato a crescere parallelamente sia a livello nazionale e internazionale, fino ad essere l’operatore che offre il maggior numero di servizi nel settore, contribuendo a costruire la logistica del futuro in un mondo sempre più interconnesso.

Grazie a questa iniziativa, le opportunità commerciali saranno estese ad altri continenti e sarà incoraggiato un traffico di merci più diversificato, secondo l’azienda spagnola.

Abele Carruezzo