Adria Shipping Summit: Venezia e l’Alto Adriatico di fronte al cambiamento dei fondamenti della geopolitica e geoeconomia globali

Venezia – Si è chiusa a Venezia, presso l’Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino dell’Università Ca’ Foscari, la seconda edizione dell’Adria Shipping Summit, intitolata Il futuro dell’Adriatico negli scenari globali.

Il summit si è svolto in un momento cruciale, mentre è in pieno sviluppo l’ampio piano di rilancio infrastrutturale e ambientale che mira a rinnovare e rilanciare il sistema portuale di Venezia e degli altri porti dell’Alto Adriatico (Ravenna e Trieste) con diversi miliardi di euro di investimenti già in corso da diverse fonti, pubbliche e private, di cui oltre un miliardo solo sulla Laguna.

Il quadro fornito dai relatori che si sono succeduti sul palco e collegati da remoto nelle quattro sessioni del programma è stato variegato e complesso almeno come sono in questo momento lo stato dello sviluppo locale e il contesto internazionale.

Oggi dai porti dell’Alto Adriatico passa un quarto delle merci implicate nel commercio internazionale dell’Italia e in special modo la maggior parte delle materie prime di ogni tipo che fa funzionare la macchina economica dell’Italia del Nord. Ogni cambiamento o crisi che impatta sull’entrata e l’uscita da quei porti ha una rilevanza immediata che va bel oltre quella sullo stato economico delle economie portuali direttamente interessate.

Come hanno ricordato i relatori del panel dedicato alla geopolitica che ha aperto i contenuti del summit, la porta dell’Adriatico non sta nel Canale d’Otranto e nemmeno a Suez, ma a Bab-el-Mandeb, in ogni caso aree non sotto il controllo italiano. Lo stesso si può dire per le origini delle merci, come è emerso in modo plastico allo scoppio della guerra russo-ucraina, che ha mandato in crisi non solo il traffico delle rinfuse solide inerti e dei semilavorati di acciaio a Ravenna, ma anche il settore della ceramica emiliano-romagnola, che faceva conto su argilla, feldspati e altri minerali provenienti dall’Ucraina e fondamentali per la produzione di fascia alta.

Ma se le crisi confermano l’interdipendenza economica globale, allo stesso modo fanno emergere con chiarezza come il nostro Paese è stato in grado di assorbire e superare gli shock esogeni registrati negli ultimi anni e che tutt’ora persistono (dalla pandemia alle tensioni internazionali, dalla minaccia dei dazi alle guerre in corso) proprio in quanto ha potuto contare sulla resilienza della portualità nazionale (e dell’Adriatico in questo caso).

Anche le traiettorie industriali interne all’Italia hanno un influsso molto rilevante sulle vocazioni dei singoli porti. Un esempio si riferisce proprio a Venezia e alla sua vocazione di porto energetico, dove la sola decisione presa alcuni anni fa del maggior produttore chimico italiano, che ha deciso di abbandonare la produzione di polipropilene, seguita dalla conversione della raffineria, ha impattato in modo forte sui carichi di greggio in arrivo sulla Laguna.

Non tutti i fenomeni che avvengono fuori dal perimetro adriatico hanno influssi negativi sui porti alto-adriatici. Un esempio è la triplicazione negli ultimi due anni della percentuale dell’LNG sul totale delle importazioni di gas naturale in Italia, che potrebbe aprire prospettive anche per la riesportazione. Già oggi dal porto di Trieste passa l’intero fabbisogno di greggio dell’Austria e un terzo di quello tedesco, mentre il Porto di Venezia è sulla strada di rivendicare il proprio ruolo energetico grazie alla spinta verso l’idrogeno come vettore energetico per l’industria e la propulsione marina.

A un livello più fondamentale l’Italia e l’Europa intera si trovano a fronteggiare un cambiamento fondamentale da qualche tempo in corso nel sistema globale. Non si tratta di un semplice ritorno alla competizione tra grandi potenze e alle sfere di influenza, ma a un fenomeno nuovo o forse già avvenuto in passato ma dimenticato da almeno mezzo millennio, anche se preconizzato da esperienze con l’Impero Napoleonico e quello nazista. Le “sfere” ricercate non sono di influenza ma di potenziamento (enhancement), ossia rivolte al rafforzamento tutto interno alle potenze globali, secondo logiche non economiche, delle capacità di sopravvivenza in un sistema politico ed economico globale visto come un gioco a somma zero.

L’esempio originario è quello della Cina, che in questa visione non è una potenza revisionista nell’ambito di un sistema internazionale comunque basato su regole; si tratta di rifiutare le regole, o crearne alcune che possono essere ignorate senza conseguenze secondo la convenienza immediata e sempre in cambiamento (è quello che sta accadendo in questi giorni all’ONU per il nuovo trattato sui titoli di trasporto negoziabili, propugnato dalla Cina).

Il problema vero deriva dal fatto che molte società e nazioni continuano a vedere le potenze che seguono questo modello come simili a sé, essenzialmente governate dal primato dell’economia e dell’efficienza economica. Si tratta invece di altre logiche, basta vedere settori come l’automotive o tutto il settore delle energie rinnovabili, dove il livello di prezzi e di produzione non hanno senso da tempo dal punto di vista dell’efficienza economica. Si tratta di sussidiare lo spreco e l’inefficienza con un obiettivo di controllo assoluto di sistemi economici per poi metterli al proprio servizio anche in modo asimmetrico (il ricatto sulle terre rare è un esempio da manuale).

La Cina non è più un caso isolato: le strategie di Paesi come la Turchia vanno nella stessa direzione, secondo il parere di autorevoli analisti presenti a Venezia, e altri potrebbero seguirli anche nel Mediterraneo, il cortile di casa di cui l’Adriatico è una dipendenza. Gli occhi sono già puntati sull’Algeria, che potrebbe mettere a rischio l’accesso occidentale al Mare di Mezzo.

Cosa può fare l’Italia nel quadro dell’Europa? A Venezia è emersa pienamente la necessità di comprendere cosa stia succedendo a livello geopolitico e come interpretare la nuova geografia mediterranea (o dei vari “Mediterranei”): un contesto in cui la portualità adriatica, nella sua funzione di porta “da e verso il mondo” e di “hub” (commerciale, manifatturiero, energetico e digitale), è chiamata a giocare, in un’ottica di macroarea, il proprio ruolo in modo congiunto e coordinato.

Promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e da The International Propeller Clubs – Port of Venice, con l’organizzazione di Clickutility Team, il summit si conferma piattaforma nazionale di riferimento per discutere il ruolo strategico dei porti e dei retroporti in un contesto internazionale in rapida trasformazione.

