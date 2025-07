AL VIA IL IV SUMMIT NAZIONALE SULL’ECONOMIA DEL MARE PRESSO LA SEDE DI UNIONCAMERE NEGLI HORTI SALLUSTIANI

Dopo l’importante presentazione del XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, svoltasi ieri presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del Ministro Adolfo Urso, si apre ufficialmente oggi, nella prestigiosa sede di Unioncamere negli Horti Sallustiani, il IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum.

Una cornice istituzionale di altissimo profilo ha dato il via ai lavori con la conduzione della giornalista Nunzia De Girolamo, che alle ore 9:30 intervisterà Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A seguire, porteranno i loro saluti e contributi autorevoli figure del panorama nazionale ed europeo:

-Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo (videomessaggio)

-Andrea Prete, Presidente Unioncamere

-Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana, Si.Camera, CCIAA Frosinone Latina

-On. Luca Squeri, Segretario X Commissione della Camera dei Deputati

-S.Em. Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente CEI (videomessaggio)

-Amm. Sq. Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

-Gen. S.A. Maurizio Cantiello, Direttore per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica

-Amm. Isp. (CP) Sergio Liardo, Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera

-Gen. B. Cristino Alemanno, Capo di Stato Maggiore del Comando Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza

Un momento particolarmente significativo è previsto con l’intervento di S.E.R. Mons. Gian Franco Saba, Ordinario Militare per l’Italia, con una riflessione dal titolo “Il mare spazio di cura per l’interiorità: via per costruire il dialogo tra popoli, culture e religioni”.

Alle ore 10:45, seconda intervista di Nunzia De Girolamo al Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida.

Alle 11:00 seguiranno gli interventi di:

-Mario Zanetti, Presidente Delegato all’Economia del Mare di Confindustria

-Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Imprese per l’Italia

-Stefano Laporta, Presidente ISPRA

Alle 11:15, messaggio di saluto di Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica.

Alle 11:40, videomessaggio del Commissario europeo per la pesca e gli oceani Cōstas Kadīs.

Alle 11:45, terza intervista a cura di Nunzia De Girolamo con il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

Alle 12:00, verrà presentato il nuovo Piano del Mare 2026–2028, moderato dal giornalista RAI Luciano Ghelfi.

Saluti introduttivi di:

-Antonio Paoletti, Vicepresidente Vicario Unioncamere e Presidente CCIAA Venezia Giulia

-Ivo Blandina, Presidente Uniontrasporti e Presidente CCIAA Messina

-Claudio Mazza, Presidente FEE Italia

-Riccardo Rigillo, Capo di Gabinetto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare

Interverranno gli esperti a supporto del Dipartimento per le Politiche del Mare: Giovanni Acampora, Stefano Cataudella, Rodolfo Giampieri, Annamaria La Civita, Roberto Neglia, Alberto Rossi, Giuseppe Strano, Luca Sisto.

A chiudere la mattinata, alle ore 13:00, l’intervista a Daniela Garnero Santanchè, Ministro del Turismo.

Un’economia strategica per il Paese

I numeri dell’Economia del Mare in Italia confermano un settore in piena espansione. Con 232.841 imprese attive e oltre un milione di occupati, il comparto genera un valore aggiunto diretto di 76,6 miliardi di euro. Inclusi gli effetti indiretti, il valore complessivo supera i 216,7 miliardi di euro, pari all’11,3% del PIL nazionale.

La crescita del valore aggiunto diretto (+15,9%) è più che doppia rispetto alla media nazionale (+6,6%), mentre l’occupazione nel settore registra un +7,7%, ben oltre la media nazionale del +1,9%.

Il XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, redatto dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare – OsserMare, Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere, Informare, Camera di Commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia Network, rappresenta ormai uno strumento imprescindibile per operatori, istituzioni e imprese nel delineare strategie di crescita sostenibile e competitiva.

