Canale di Panama, in aumento i volumi di container e GPL

(Ricaurte Vásquez Morales, amministratore dell’Autorità del Canale di Panama; foto courtesy ACP),

Panama City. Mentre il Mar Rosso è tornato a impegnare le prime pagine della stampa marittima questa settimana, e il Mar Nero rimane devastato dalla guerra, causando disagi alla catena di approvvigionamento, un altro punto strategico – il Canale di Panama – per il commercio marittimo sta operando a pieno regime registrando aumenti nei transiti.

Il Canale di Panama, che ha subito una grave siccità per circa un anno fino al 2023 e al 2024 a causa del fenomeno meteorologico El Niño, è riuscito a operare a un pescaggio di 15,24 mt. durante la stagione secca di quest’anno e continuerà ad avere un inverno relativamente piovoso, o stagione delle piogge, per il resto dell’anno in preparazione della prossima stagione secca all’inizio del 2026.

Secondo Ricaurte Vásquez Morales, dell’Autorità del Canale di Panama, in una nota di aggiornamento dei mercati di questa settimana, prima di presentare una panoramica strategica per l’anno fiscale 2025 afferma che: “Il Canale di Panama sta operando a piena capacità idrica e si sottolinea lo sforzo straordinario per mantenere la via d’acqua come una rotta sicura, affidabile ed efficiente per i suoi clienti. Il gas di petrolio liquefatto e i transiti dei container sono aumentati e le rinfuse secche si sono riprese rispetto allo scorso anno”.

Il Dr. Vásquez, da economista affermato, ha anche affrontato i cambiamenti nei modelli commerciali che hanno generato nuove opportunità di investimento per il Canale di Panama, come gli impianti di trasbordo e un gasdotto per il gas di petrolio liquefatto (GPL), anche se ha notato che la capacità è in ritardo a causa della volatilità del mercato.

“Il transito di gas di petrolio liquefatto e container è aumentato e le rinfuse secche si sono riprese rispetto allo scorso anno”, ha detto. “Guardando tutto insieme, speriamo che il Canale di Panama sia una struttura più diversificata, con il potenziale per servire il mondo non solo attraverso il trasporto marittimo, ma anche tutto ciò che è ad esso associato”, ha aggiunto.

Il Consiglio di Amministrazione del Canale di Panama ha segnalato lo stato di avanzamento del Progetto Rio Indio. Questa iniziativa, del valore di 1,6 miliardi di dollari, prevede un’espansione del bacino idrico e consentirà al canale di aumentare il numero di transiti giornalieri di 15 e di contribuire tra gli 860 e i 970 milioni di galloni d’acqua al giorno ai laghi che lo alimentano, fornendo così una maggiore sicurezza idrica alla regione durante i periodi di siccità.

“Per realizzare questo progetto, la nostra principale preoccupazione è il benessere della popolazione”, ha spiegato Vásquez.

“Abbiamo la responsabilità di fornire acqua a circa il 50% della popolazione di Panama. Pertanto, l’acqua che cerchiamo di generare per il futuro è principalmente finalizzata a soddisfare le esigenze di consumo della popolazione e a garantire il funzionamento del Canale. La sostenibilità del Canale di Panama come via d’acqua dipende dall’avere gli strumenti giusti per gestire le precipitazioni”, ha concluso Vásquez.

Tra giugno 2023 e settembre 2024, i transiti attraverso il Canale di Panama sono stati limitati a causa del basso livello dell’acqua nel lago Gatun, costringendo parte della flotta mercantile globale a cambiare rotta. C’erano restrizioni sia per il numero totale di transiti che per il pescaggio delle navi, e le navi competevano per slot di transito limitati.

Abele Carruezzo