GRIMALDI EUROMED CEDE ALLA COMPAGNIA PORTUALE DI LIVORNO IL 5% DI TERMINAL DARSENA TOSCANA

Traffici in crescita e nuovi investimenti infrastrutturali all’orizzonte per il principale terminal container dello scalo labronico.

Napoli/Livorno – Grimaldi Euromed S.p.A., società del Gruppo Grimaldi, ha ceduto a Compagnia Portuale di Livorno Società Cooperativa (CPL) il 5% del capitale di Terminal Darsena Toscana S.r.l. (TDT). Il contratto, firmato oggi, prevede anche l’opzione a favore del nuovo azionista per l’acquisto di un ulteriore 5% del capitale sociale.

A seguito dell’operazione odierna, TDT resta controllata da Grimaldi Euromed S.p.A., che ne detiene ora il 75%; il resto del suo capitale è per il 20% di Grimaldi Deep Sea S.p.A., altra società del Gruppo Grimaldi, e per il 5% di CPL. Attiva a Livorno da oltre 70 anni, quest’ultima è oggi una cooperativa di oltre 220 soci e 57 dipendenti, ha un ruolo centrale nello sviluppo delle attività portuali e logistiche, specializzata in operazioni e servizi, fondata su efficienza operativa, innovazione e partecipazioni strategiche in diverse società connesse ad attività portuali e terminalistiche. È un soggetto radicato nel territorio, da sempre tra i principali player del porto labronico, caratterizzato per l’affidabilità e la qualità del lavoro, in passato è già stato presente nella compagine sociale di TDT.

TDT gestisce il principale terminal contenitori del porto di Livorno. Con un’area totale in concessione di 370.000 metri quadrati e 4 accosti operativi, la società impiega 250 dipendenti diretti ed opera circa 450 navi all’anno. Per il 2025, TDT prevede di superare i 400.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) movimentati, con un aumento di oltre il 10% del traffico rispetto al 2024.

Il terminal vanta una posizione strategica, con accessi stradali agevoli e un collegamento diretto alla rete ferroviaria nazionale. Con circa 1.300 treni operati annualmente, TDT ha in programma un importante piano di investimenti infrastrutturali destinati proprio allo sviluppo dei traffici ferroviari, con benefici attesi in termini di sostenibilità ambientale e decongestionamento del traffico stradale a livello locale e regionale.

TDT è anche uno dei principali attori della cold chain del porto di Livorno, grazie alla sua specializzazione nella gestione dei contenitori frigoriferi in importazione, che rappresentano oltre il 10% del traffico complessivo. Inoltre, il terminal rappresenta uno snodo strategico per l’esportazione di merci verso il Centro ed il Nord America (Stati Uniti e Canada).

Un ulteriore impulso alle attività di TDT arriva dalla recente inaugurazione del nuovo Posto di Controllo Frontaliero nel porto di Livorno, che permetterà un ulteriore ampliamento delle categorie merceologiche importabili ed una riduzione dei tempi di inoltro delle merci provenienti dai mercati extra-UE.

CPL da questa alleanza si aspetta un impulso ed una crescita per le sue attività, legata alla prospettiva di sviluppo strategico che il terminal TDT ha nei suoi piani.