MARE: MINISTRO ABODI, UN PIANO DI ALFABETIZZAZIONE PER FAR CONOSCERE AI GIOVANI I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ

Un piano di alfabetizzazione del mare dedicato ai nostri giovani per diffondere la consapevolezza dei rischi e delle opportunità offerte dal mare in un Paese come l’Italia che ha circa 8mila chilometri di coste. A lanciare la proposta è stato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, nel corso della quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso a Unioncamere a Roma.

Quello della consapevolezza dei rischi del mare “è uno degli obiettivi del nostro governo. Non è accettabile il numero di persone che perde la vita lungo le nostre coste”, ha aggiunto Abodi, sottolineando di aver già parlato con il presidente della Fin “per studiare insieme un progetto di educazione alla conoscenza del mare, favorendo tutte quelle proposte che vanno nella direzione di rafforzare la sicurezza delle nostre coste, anche attraverso il rafforzamento del presidio delle stesse con uomini e donne specializzate”, ha concluso il Ministro.

Link della diretta 10 luglio: https://youtube.com/live/vf3KLbL7GpI?feature=share