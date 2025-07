MSC guida la crescita della flotta container globale nel primo semestre del 2025

(Foto courtesy public.axsmarine.com)

Le più grandi compagnie di spedizione di container del mondo secondo Alphaliner

Londra. La prima metà del 2025 ha visto la flotta container globale crescere di 1,18 Mteu, con un aumento relativamente modesto del 3,8% da gennaio.

Questo segna una rottura rispetto a diversi anni recenti alimentati dalla crescita.

L’espansione è stata trainata principalmente da MSC – Mediterranean Shipping Company – che da sola ha rappresentato il 31% della crescita totale, rafforzando ulteriormente la sua leadership di mercato.

La flotta di MSC è aumentata di 365.173 teu dall’inizio dell’anno, raggiungendo oltre 6,6 Mteu. Tale crescita deriva dalle consegne di nuove costruzioni e dall’acquisizione di tonnellaggio di seconda mano.

Finora, nel 2025, MSC ha ricevuto 25 nuove costruzioni (316.691 teu), tra cui 12 navi “Neo-panamax” (15.400-16.200 teu), rafforzando la sua rete autonoma.

Una costante espansione non è una novità per il vettore con sede a Ginevra. MSC è stato il vettore in più forte crescita per diversi anni consecutivi, con notevoli aumenti del 12,3% (2024), 22,0% (2023), 7,5% (2022) e 10,7% (2021).

La sua incessante ricerca di capacità ha ampliato il divario con l’operatore numero due, A.P. Moller – Maersk, secondo un’analisi di Alphaliner.

In termini percentuali, il vettore in più rapida crescita in questo periodo è stato Ocean Network Express (ONE), di proprietà giapponese e con sede a Singapore, che ha ampliato la sua flotta del 5,9%, posizionandosi davanti a MSC (5,5%) e HMM (5,1%).

Quest’anno segna un cambiamento strategico per ONE, in quanto ha iniziato a prendere in consegna nuova capacità sotto la proprietà diretta, ha aggiunto l’analisi.

Sulla base dell’ultimo rapporto di Alphaliner, la grande compagnia francese del trasporto di container – CMA CGM – ha ufficialmente superato la soglia dei 4 milioni di teu di capacità operativa. Questa crescita ha consolidato la sua posizione come terzo vettore di container a livello globale, lasciandosi alle spalle MSC (6,7 milioni di teu) e Maersk (4,6 milioni di teu).

Tra le novità, HR Lines è l’unica compagnia di navigazione del Bangladesh nella lista Alphaliner Top 100 Container Vessel Companies, classificandosi al 74° posto con un totale di 8 navi e una capacità teu di 11.932. Attualmente 7.335 navi portacontainer operano attivamente nei mari di tutto il mondo, di cui 6.547 completamente portacontainer.

MSC: 926 navi con una capacità Teu di 6.7M. – Maersk: 739 navi con una capacità Teu di 4.6M – CMA-CGM : 685 navi con una capacità Teu di 4M. – COSCO: 530 navi con una capacità Teu di 3,4M. – Hapag-Lloyd: 302 navi con una capacità Teu di 2,4M.

Abele Carruezzo

(Fonte dati courtesy di Alphaliner Top 100/10 Luglio)