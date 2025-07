L’Ucraina vende la petroliera russa sequestrata nel 2019

(L’Ucraina vende la nave cinque anni dopo il sequestro; foto courtesy Guardia di Frontiera Statale dell’Ucraina, DPSU, Derzhavna Prykordonna Sluzhba Ukrayiny)

La nave sequestrata nel 2019 è stata venduta per raccogliere denaro per l’economia ucraina

Kiev. L’Agenzia Nazionale ucraina per la Ricerca e la Gestione dei beni (ARMA) ha riferito del completamento della vendita di una controversa petroliera russa che si presume sia stata coinvolta in un incidente del 2018 in cui la Russia ha arrestato marinai della Marina ucraina.

L’arresto e le sanzioni contro la petroliera Nika Spirit (3.800 dwt) sono stati ufficialmente revocati dai Tribunali.

L’ARMA ha presentato una petizione per il rilascio della nave, riferendo di aver completato un’asta e la vendita della petroliera a un’entità ucraina, che è stata l’aggiudicataria di un’asta online che si è conclusa ad aprile scorso.

Il presidente dell’ARMA, Olena Duma, ha osservato che “questo caso è un esempio di come la vendita di navi sequestrate possa ricostituire direttamente il bilancio statale dell’Ucraina. Attualmente, ARMA gestisce 16 navi sequestrate. E la nostra posizione di principio è che tali attività dovrebbero essere trasferite ad ARMA specificamente per la vendita e non per la gestione”.

La nave è stata sequestrata nel luglio 2019 mentre si trovava nel porto di Izmir sul Danubio. L’Ucraina ha affermato che la nave aveva lo stesso numero di identificazione IMO della petroliera Neyma, che era stata al centro dell’incidente del 2018 vicino al canale principale del ponte sullo stretto di Kerch.

La Neyma – tramite i suoi legali – ha dichiarato di essersi arenata, ma l’Ucraina afferma che è stata utilizzata per bloccare il canale in concomitanza con il passaggio di tre navi militari ucraine da Odessa al porto di Mariupol.

Le navi sono state attaccate dalle Forze russe, che le hanno abbordate e sequestrato 24 membri dell’equipaggio ucraini. Le Autorità russe li hanno accusati come civili di aver violato il confine russo.

L’ARMA ha preso in custodia la petroliera dopo l’invasione e nel 2023 ha nominato un Commissario per gestire la Nika Spirit.

L’Agenzia ha successivamente deciso di vendere la nave per raccogliere fondi di cui c’era un disperato bisogno per l’Ucraina. L’ARMA riferì all’epoca che, data la necessità di ricostituire il bilancio statale, si sarebbe concentrata sulla vendita dei beni.

I Tribunali hanno approvato il processo di vendita alla fine del 2024. Un revisore indipendente, tuttavia, ha detto all’ARMA che la nave era “usurata all’80 per cento” e ha detto che il restauro avrebbe richiesto fino a $ 480.000.

Il prezzo previsto all’asta per la nave era fissato a soli $ 57.500, ma con quattro offerenti attivi, la vendita si è conclusa a $ 153.000.

Il Tribunale ha ritenuto che la vendita fosse stata completata in “buona fede in un’asta aperta” e ha revocato l’arresto contro la petroliera.

ARMA sottolinea che i beni sequestrati non vengono solo immagazzinati, ma vengono “trasformati in risorse reali” per l’economia ucraina.

Abele Carruezzo