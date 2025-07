Autorità di Sistema Portuale italiane impegnate a sostenere la ricostruzione dei porti marittimi ucraini

(Foto courtesy Google maps)

L’Italia si è impegnata a sostenere la ricostruzione dei porti ucraini, ripetutamente presi di mira da attacchi missilistici e droni russi

Roma. La scorsa settimana, l’Autorità Portuale Marittima Ucraina (USPA) ha firmato due memorandum d’intesa (MoU) con le Autorità Portuali italiane, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Gli accordi sono stati firmati a margine della Conferenza Internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina, tenutasi a Roma.

Con l’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Orientale che gestisce i porti di Trieste e Monfalcone, l’Ucraina spera di beneficiare dell’esperienza dell’Autorità nell’implementazione di soluzioni portuali digitali.

Il Porto di Trieste è uno dei più grandi porti mercantili d’Italia e un terminal critico della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T).

L’Italia, attraverso le Ferrovie dello Stato (Gruppo FS), sta già guidando i piani per la creazione di un corridoio logistico dall’Ucraina occidentale (Leopoli) ai porti di Trieste e Venezia.

Per accelerare lo sviluppo del corridoio, il Gruppo FS ha firmato un accordo di cooperazione con le Ferrovie ucraine (UZ).

Con una nota-stampa il Gruppo FS ha dichiarato che verrà formato un gruppo di lavoro con rappresentanti di entrambe le compagnie ferroviarie, che si riunirà almeno quattro volte l’anno.

Anche la società di costruzioni navali italiana Fincantieri sta valutando la possibilità di aprire un cantiere navale a Odessa (notizia ancora non confermata). Questi piani sono stati inizialmente rivelati nel settembre dello scorso anno, con l’obiettivo di Fincantieri di rilanciare i defunti cantieri navali statali ucraini nel porto di Odessa.

“Questi memorandum aprono nuove opportunità per la digitalizzazione e l’implementazione di soluzioni logistiche moderne, oltre ad adattare i porti alle nuove sfide. Questo è un altro passo verso l’integrazione nello spazio logistico europeo, attraverso la cooperazione concreta, la formazione e gli investimenti”, ha dichiarato Oleksandr Semirga, capo dell’USPA.

In particolare, la conferenza di Roma ha aiutato l’Ucraina a garantire oltre 11 miliardi di dollari in accordi che spaziano dalla difesa alle infrastrutture. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha stimato la ricostruzione del paese a 1 trilione di dollari. Il Viceministro dello Sviluppo territoriale, Andriy Kashuba, ha stimato che l’Ucraina ha bisogno di 566 milioni di dollari per ricostruire le infrastrutture portuali critiche nella regione del Mar Nero.

Abele Carruezzo