I DAZI SPINGONO IL TRAFFICO MARITTIMO: +4,2% NEL 1° TRIMESTRE 2025, PROFITTI POSITIVI PER LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE

PUBBLICATA L’ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE

Milano– Il Centro Studi Fedespedi ha pubblicato la decima edizione della relazione “Le compagnie di navigazione: un’analisi economico-finanziaria dei bilanci 2024”, un approfondito studio che esamina le performance economico-finanziarie delle principali compagnie di navigazione merci che operano a livello globale. L’analisi prende in esame i bilanci 2024 di 10 società1 e include un focus sui risultati del primo trimestre 2025.

Dopo un anno sostanzialmente stabile (2023 +0,6% sul 2022), il 2024 ha registrato un aumento del traffico mondiale di container stimato intorno al 6%, raggiungendo il livello di 183,1 milioni di Teu movimentati. Anche i primi tre mesi del 2025 si sono rivelati estremamente positivi per le compagnie di navigazione, con il traffico mondiale di container che ha registrato una crescita del 4,2%. Questa ripresa è stata significativamente accelerata dalla crescita delle importazioni statunitensi, un fenomeno mosso dalla necessità dei compratori di anticipare i dazi previsti dall’amministrazione Trump.

“L’anticipazione delle nuove politiche sui dazi ha agito come un catalizzatore per il settore dello shipping, spingendo il traffico e i profitti nel primo trimestre del 2025 – ha dichiarato il presidente di Fedespedi Alessandro Pitto -. Questo fenomeno ha dimostrato la capacità di adattamento delle compagnie di fronte alle mutevoli dinamiche del commercio globale.”

Nel corso del 2024, anche il nolo medio ha continuato a crescere, aumentando del 20,4% rispetto al 2023. Inoltre, ad eccezione di Yang Ming, tutte le società analizzate hanno conseguito risultati altamente positivi nel 2024, con significativi aumenti sia in termini di fatturato, sia di gestione operativa e utile finale. Il trend positivo ha interessato l’andamento della puntualità, che ha visto evoluzioni significative: nella prima parte del 2025 si è registrato un netto miglioramento, con il 58,7% delle navi in orario e un ritardo medio sceso a 4,6 giorni, nonostante le complessità delle rotte.

Lo studio è disponibile sul sito di Fedespedi nella sezione Centro Studi



Queste le principali evidenze che emergono dall’analisi:

-A fine 2024, la flotta a disposizione delle compagnie analizzate era di 3.075 navi, pari a circa il 56% delle portacontainer totali, con una capacità complessiva di 21,3 milioni di Teu (85,8% del totale) e una capacità media per nave di 6.716 Teu.

-Lo scenario di forte ripresa dello shipping è in netto contrasto con l’anno precedente. Il 2023, infatti, aveva registrato una sostanziale stabilità del traffico container mondiale (+0,6% sul 2022), raggiungendo i 176,2 milioni di Teu. Il 2023, inoltre, è stato segnato da un drastico ridimensionamento dei fatturati delle compagnie, con variazioni negative che andavano dal -36,9% al -65,2%, e un crollo medio dei noli di circa il -50% rispetto al 2022.

La tendenza si è invertita già nel primo trimestre del 2024, quando il traffico mondiale aveva visto una marcata ripresa del 9,2%, con 43,6 milioni di Teu movimentati rispetto ai 39,9 milioni dello stesso periodo del 2023. Questa ripresa è stata trainata in particolare dalla crescita dell’export dai Paesi del Far East. A ciò si è aggiunta una forte ripresa dei noli, di fatto raddoppiati in poche settimane rispetto ai valori medi di dicembre 2023, anche a causa delle deviazioni delle rotte per gli attacchi nel Mar Rosso.

-La ridefinizione delle alleanze ha inciso sulle rotte assicurate dalle compagnie marittime, con buona copertura degli scali italiani. La Premiere Alliance (One, Yang, Ming, HMM) garantirà 3 servizi su Genova e 1 rispettivamente su La Spezia e Gioia Tauro. La neocostituita Gemini Cooperation (Maersk e Hapag Lloyd) toccherà direttamente Genova e Vado Ligure (La Spezia e Livorno solo via feeder). MSC offrirà 6 servizi sul Mediterraneo, di cui 4 toccheranno i porti italiani di Gioia Tauro (2 servizi), Genova (2 servizi), La Spezia (1 servizio) e Trieste (1 servizio).