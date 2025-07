SOMEC: ACCORDI CONFERMATI PER OLTRE 57 MILIONI DI EURO IN AMBITO GLAZING NAVALE

Il Presidente Marchetto: “Con questi progetti, che si aggiungono ai recenti ordini dal valore complessivo di 110 milioni, le società del Gruppo Somec si confermano punto di riferimento nella cantieristica da crociera, grazie alla competitività delle soluzioni sviluppate dalla divisione Horizons in oltre 30 anni di specializzazione”

San Vendemiano (Treviso) – Somec S.p.A. (Euronext Milan: SOM), specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica di aver aggiornato accordi commerciali per oltre 57 milioni di euro a beneficio della propria divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.

I contratti estendono quelli già siglati con un primario cantiere finlandese e comunicati al mercato in data 20 dicembre 2024 e 31 gennaio 2025. Più nel dettaglio una delle opzioni già previste è stata convertita in ordine, è stata aggiunta una nuova nave ed un’altra opzione è stata confermata.

L’intesa, ora, riguarda quindi un totale di tre navi da crociera.

Gli accordi riguardano la fornitura chiavi in mano dell’intero sistema balcony, il nuovo sistema di apertura motorizzata verticale sviluppato per le Infinity Cabin, i serramenti e le vetrate dei ponti alti della prua. La consegna avverrà tra il 2028 e il 2030 e l’effetto economico tra il 2026 e il 2030.

Oscar Marchetto, Presidente del Gruppo Somec, sottolinea: “Con la conferma di questi progetti da quasi 60 milioni di euro, che si aggiungono ai recenti ordini dal valore complessivo di 110 milioni, le società del Gruppo Somec si confermano punto di riferimento nella cantieristica da crociera e sono il risultato della competitività delle soluzioni sviluppate dalla divisione Horizons in oltre 30 anni di specializzazione. La qualità ingegneristica, l’innovazione di processo e di prodotti nonché l’affidabilità del project management vengono premiate dallo slancio del mercato della crocieristica che continua ad esprimere segnali di crescita, con significativi investimenti da parte degli armatori”.