Eni firma accordo ventennale per l’acquisto di 2 milioni di tonnellate/anno di gas naturale liquefatto con Venture Global

(La metaniera Qogir, da 174.000 metri cubi, all’impianto di Plaquemines di Venture Global; foto courtesy Venture Global)

Eni annuncia la firma di un accordo di fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) a lungo termine con Venture Global per oltre 550 carichi di navi metaniere

San Donato Milanese. Eni ha firmato un importante accordo a lungo termine per il GNL che garantirà il lavoro per le navi nell’arco di 20 anni. Il produttore di gas Venture Global, quotato a New York, ha dichiarato di aver firmato per vendere 2 mpta del suo terzo progetto negli Stati Uniti, CP2 LNG. I 40 milioni di tonnellate equivalgono a più di 550 carichi su una nave metaniera standard.

L’accordo è il primo del tipo a lungo termine tra Eni e la Venture Global, che finora ha venduto circa 13,5 mpta dalla prima fase di CP2.

Venture Global ha già fornito all’Italia quasi 40 carichi provenienti dalle sue altre strutture statunitensi, Calcasieu Pass e Plaquemines LNG.

L’amministratore delegato della Venture Global, Mike Sabel, ha dichiarato: “Siamo onorati che Eni, leader nell’innovazione e nel settore del gas, abbia scelto Venture Global come primo fornitore americano di GNL. L’Italia è un importante alleato e partner commerciale degli Stati Uniti e siamo grati per la fiducia di Eni come nostro nuovo cliente”.

Venture Global ha iniziato a produrre GNL dal suo primo impianto nel 2022 ed è ora uno dei maggiori esportatori negli Stati Uniti.

I suoi giacimenti si trovano tutti in Louisiana, nel Golfo degli Stati Uniti. Sta inoltre sviluppando progetti di cattura e sequestro del carbonio in ciascuno di essi.

La Premier Giorgia Meloni ha detto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad aprile scorso che l’Italia avrebbe preso più GNL dagli Stati Uniti, per cercare di scongiurare le minacce tariffarie.

Il mese scorso, Venture Global ha dichiarato che avrebbe fornito ulteriori 0,75 mpta di GNL anche al distributore tedesco SEFE Energy. Parte di questi volumi contribuirà alla diversificazione delle forniture di gas in Europa.

Ieri, il commerciante e armatore svizzero Vitol ha continuato a bloccare i volumi di fornitura di GNL, questa volta in India. Ha detto che il noleggiatore GAIL (India) ha firmato un accordo di 10 anni per l’acquisto di 1 milione di tonnellate all’anno, a partire dal 2026. Ciò equivale a circa 139 carichi su una nave metaniera da 170.000 mc.

Abele Carruezzo