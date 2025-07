Cosco chiede il diritto di veto nel consorzio MSC per l’acquisto di Hutchison

Il vero obiettivo della Cina sono i terminal del Gruppo privato in Europa, non quelli di Panama

Washington. Il Governo di Xi Jinping ha dato un’altra svolta alla vendita di Hutchison Ports al Consorzio guidato da Mediterranean Shipping Company (MSC), a cui parteciperà anche Cosco Shipping Corporation.

Il Gruppo marittimo statale cinese è stato citato in giudizio per avere espresso diritto di veto o poteri simili nell’entità che rileverà la rete di 43 terminal container, compresi i due del Canale di Panama, che la filiale di CK Hutchison Holdings ha al di fuori del Paese.

Cosco sostiene che questo diritto è necessario per bloccare qualsiasi decisione che possa ledere gli interessi del paese (Cina, ndr). Si appalesa così il vero interesse di Pechino per gli asset di Hutchison Ports che non coincidono nel bacino di Balboa, sul Pacifico, e Cristobal, sull’Atlantico. Ma i cinesi sono interessati alla rete di terminal che il Gruppo con sede a Hong Kong gestisce in Europa.

“L’Europa è un continente cruciale per le ambizioni commerciali e diplomatiche di Pechino. Quasi la metà degli impianti in vendita si trova in Europa o in Nord Africa. Nel frattempo, i dazi commerciali di Trump hanno fatto sì che il continente si preparasse a un’ondata di merci cinesi che sono state dirottate dagli Stati Uniti”, afferma Cosco ai media USA.

In particolare, la divisione portuale di CK Hutchison opera in 13 porti continentali, con cinque strutture nei Paesi Bassi (tre nel molo di Rotterdam), tre nel Regno Unito e una in Spagna (il terminal BEST di Barcellona), tra gli altri.

In Spagna, la società asiatica è in attesa che Bruxelles autorizzi l’ingresso di MSC con il 50% delle azioni. Inoltre, ha cinque piattaforme in Egitto (quattro nel Mediterraneo e una nel nord del Mar Rosso), che rappresentano un’impronta significativa nel punto strategico del Canale di Suez.

CK Hutchison, di proprietà del magnate di Hong Kong Li Ka-shing, sta negoziando la cessione della sua partecipazione dell’80% in Hutchison Ports all’alleanza guidata dall’armatore Gianluigi Aponte, attraverso la sua controllata Terminal Investiment Limited (TIL). Fanno parte del gruppo anche il gestore patrimoniale statunitense Black Rock e il suo fondo d’investimento Global Infrastructure Partners (GIP). La transazione ha un valore di 19 miliardi di dollari in contanti.

CK Hutchison e il Gruppo di acquisto hanno concordato che Cosco avrà pieno accesso alle informazioni sulla transazione. I tre operatori del Gruppo non hanno problemi con l’acquisizione da parte della società pubblica di una partecipazione in Hutchison Ports. Tuttavia, non hanno ancora preso una decisione definitiva sui poteri che il Gruppo con sede a Shanghai deterrà nella partnership che rileva Hutchison Ports.

Lo sbarco di Cosco costringerà a prolungare i colloqui di 45 giorni, firmati dal magnate di Hong Kong e dalla triade che capitana l’italo-svizzera MSC, e che tale periodo termina domenica prossima, 27 luglio. La parteciapazione di Cosco e il diritto di veto che chiede all’interno del Gruppo potrebbero essere risolti entro la fine di settembre. E se Cosco entrerà nella transizione, la Cina aumenterà la sua capacità commerciale in Europa.

Se il presidente Trump chiede che il Canale di Panama venga posto sotto controllo degli Stati Uniti, il suo omologo Xi Jinping sta continuamente mettendo ostacoli sulla strada dei negoziati per evitare che l’operazione veda la luce nel giorno predisposto.

Lo scorso gennaio, il Pentagono ha aggiunto Cosco Shipping al Registro delle società, identificandola icome di ‘natura militare’, aprendo la strada a future azioni normative. Ha anche aggiunto alla “lista nera” il gigante della logistica Sinotrans e le società di costruzione navale China Shipbuilding Trading e China State Shipbuilding Corporation, tra le altre.

Se la Cosco venisse esclusa dall’operazione, la Nuova Via della Seta (Belt and Road), spina dorsale della politica di Xi Jinping per l’espansione commerciale del Paese nel mondo attraverso infrastrutture marittime o terrestri, perderebbe parte delle sue capacità in Europa.

Un fatto è certo! La Cina, essendo una grande economia commerciale, se vuole esportare di più, ha bisogno di infrastrutture delocalizzate nel mondo in porti strategici lungo le rotte commerciali.

Abele Carruezzo