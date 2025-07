MSC ordina in Cina altre navi portacontainer alimentate a GNL

(Foto courtesy MSC)

MSC, Mediterranean Shipping Company, colosso svizzero del trasporto e della logistica dei container, ha firmato contratti per la costruzione di un massimo di dodici navi portacontainer a doppia alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL) e GNL

Atene. Secondo i dati forniti dal broker marittimo greco Intermodal, MSC, la più grande compagnia di linea del mondo, ha effettuato un ordine per quattro navi portacontainer da 22.000 teu a Shanghai Waigaoqiao in Cina.

Il valore del contratto non è stato reso noto. La consegna delle unità è prevista per il 2028.

MSC ha esercitato anche opzioni per la costruzione di due navi portacontainer da 22.000 teu presso Hengli Heavy Industries in Cina per 200 milioni di dollari ciascuna. La consegna delle navi a doppia alimentazione a GNL è prevista tra il 2028 e il 2029.

La MSC ha anche prenotato 3+3 navi portacontainer da 21.000 teu con capacità di GNL presso China Merchants Heavy Industry (CMHI) Haimen in Cina. Il contratto ha un prezzo di 210 milioni di dollari ciascuno e le navi dovrebbero essere consegnate a MSC nel 2028 e nel 2029.

Gli ordini arrivano nonostante le sanzioni recentemente proposte dagli Stati Uniti contro le navi costruite in Cina. Annunciate nel febbraio di quest’anno, le sanzioni includono tasse portuali fino a 1,5 milioni di dollari per scalo per le navi costruite in Cina o quelle collegate agli operatori di trasporto marittimo cinesi.

La Cina rimane la prima nazione nel settore della cantieristica navale del mondo, con oltre il 60% delle nuove navi ordinate a livello globale.

La crescita è sostenuta dalla transizione green della flotta globale. A luglio 2025, la flotta globale alimentata da combustibili alternativi conta 2.455 navi.

Il GNL come combustibile marino continua a guidare la classifica dei combustibili marini alternativi, con l’80% delle navi a combustibile alternativo in grado di essere pronte per il GNL, con 1.421 unità, ha dichiarato Intermodal.

Abele Carruezzo