L’unione dei Paesi BRICS guadagna popolarità a livello globale

(BRICS -Brazil, Russia, India, People’s Republic of China, South Africa; foto courtesy Wikipedia Common)

In un mondo che sta subendo profondi cambiamenti geopolitici e un costante riequilibrio dell’economia globale, i BRICS – originariamente composti da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – sono emersi come una opportunità strategica per le economie emergenti

Rio de Janeiro. I leader dei paesi BRICS si sono incontrati a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 6 al 7 luglio 2025 per il XVII Summit BRICS, che si è svolto sul tema: “Rafforzare la cooperazione nel Sud del mondo per una governance più inclusiva e sostenibile”. La Nuova Banca di Sviluppo (New Development Bank, NDB) è stata menzionata nella Dichiarazione di Rio de Janeiro adottata dai leader BRICS il 6 luglio 2025, sottolineandone il ruolo.

Lo scorso gennaio, il Brasile ha annunciato che l’Indonesia aveva ufficialmente aderito ai BRICS, segnando l’ultima e più significativa espansione del gruppo fino ad oggi. Con questa aggiunta, i BRICS comprendono ora 11 Stati membri, che rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale e contribuiscono per oltre il 30% al PIL globale.

I paesi BRICS ora contribuiscono a oltre il 50% della crescita economica globale, sottolineando il ruolo crescente del blocco come motore chiave dell’economia mondiale e una piattaforma sempre più influente per la cooperazione Sud-Sud e lo sviluppo globale inclusivo.

Il termine “BRIC” è stato originariamente coniato nel 2001 dall’ex economista di Goldman Sachs Jim O’Neill per riferirsi a quattro mercati emergenti in rapida crescita – Brasile, Russia, India e Cina – noti per il loro significativo potenziale economico. Nel 2006, i Ministri degli Esteri dei paesi “BRIC” si sono riuniti a New York per istituire formalmente il blocco. Con l’inclusione del Sudafrica nel 2010, l’acronimo è stato aggiornato in BRICS.

L’adesione di Paesi come l’Arabia Saudita, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti (EAU), l’Iran e l’Etiopia nel gennaio 2024 ha di fatto raddoppiato i membri del blocco e ne ha notevolmente ampliato l’influenza globale. Con questa storica espansione, i BRICS sono entrati in una nuova fase di quella che molti chiamano “grande cooperazione BRICS”.

Più di 30 paesi hanno formalmente presentato domanda di adesione ai BRICS, mentre il nuovo formato di partenariato BRICS ha accolto 10 nazioni, tra cui Malesia, Nigeria, Uganda, Bolivia e Vietnam.

“I BRICS sono diventati un punto di ingresso chiave per risolvere le contraddizioni interne tra i paesi in via di sviluppo”, ha affermato Yaroslav Lissovolik, fondatore del think tank BRICS+ Analytics.

Ha descritto l’evoluzione del quadro dei “Big BRICS” come un motore unico di opportunità per i mercati emergenti, che amplifica la loro voce collettiva e rafforza il loro ruolo nel plasmare l’agenda globale.

I BRICS sono emersi come una forza vitale nell’economia globale grazie alle forze combinate dei suoi membri.

Secondo il professor Chen Xulong, Vce Preside esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Nazionale e la Governance presso l’Università di International Business and Economics, il blocco riunisce alcuni dei più grandi mercati emergenti del mondo, nazioni con una vasta forza lavoro e un’enorme domanda da parte dei consumatori. Questa scala ha creato un potenziale di sviluppo gigantesco, attirando capitali stranieri e guidando la crescita interna.

L’espansione dei BRICS ha ulteriormente rafforzato la sua impronta economica. “L’Arabia Saudita, uno dei principali esportatori di petrolio, rafforza l’influenza energetica del blocco, mentre il controllo strategico dell’Egitto sul Canale di Suez rafforza il ruolo dei BRICS nella logistica globale”, ha osservato il Prof. Chen.

I dati commerciali sottolineano l’approfondimento della cooperazione del blocco. I dati doganali hanno mostrato che nei primi nove mesi del 2024 il commercio estero della Cina con gli altri Paesi BRICS ha raggiunto i 4,62 trilioni di yuan (circa 648 miliardi di dollari), con un aumento del 5,1% su base annua.

Questa crescita è sostenuta da forti complementarità economiche, dalla continua apertura ad alto livello della Cina e da una rete di accordi di libero scambio tra i membri BRICS.

Le esportazioni cinesi di acciaio e materie prime tessili verso gli altri paesi BRICS sono aumentate rispettivamente dell’8,6% e del 13,4%. I beni intermedi come i circuiti integrati, i moduli di visualizzazione dei tablet e le parti di aeromobili hanno registrato una crescita a due cifre, aiutando i paesi partner a migliorare i loro settori emergenti.

Anche il commercio agricolo è fiorito. Nei primi tre trimestri del 2024, oltre l’80% delle importazioni cinesi di pollame e merluzzo giallo congelato e oltre il 50% delle importazioni di granchi proveniva da altre nazioni BRICS. Queste cifre riflettono non solo l’espansione dei volumi commerciali tra i paesi BRICS, ma anche gli scambi sempre più diversificati e a valore aggiunto.

Wei Qijia, ricercatore presso il National Information Center cinese, ha fatto eco a questo punto di vista, sottolineando che la popolarità dei BRICS deriva dai suoi valori fondamentali di apertura, inclusività e cooperazione vantaggiosa per tutti. “Ciò che i BRICS offrono non è una competizione a somma zero, ma una visione della globalizzazione che dà potere al Sud del mondo”, ha detto.

Oltre alla NDB e al CRA (Contingent Reserve Arrangement), esiste una serie di iniziative sotto l’ombrello BRICS: riunioni ministeriali, piattaforme di ricerca, memorandum d’intesa, progetti tecnici e scientifici, piani d’azione, strategie BRICS, incontri burocratici, forum e molti altri.

“Sconfinato è l’oceano dove navighiamo con il vento”, recita un’antica poesia cinese. Per molti nel Sud del mondo, i BRICS stanno rapidamente diventando quel vento.

Abele Carruezzo

(Il logo della Nuova Banca di Sviluppo -NDB- presso la sede centrale di Shanghai; foto courtesy Bb 3015 con CCBy-SA 4.0)