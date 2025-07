Hutchison confida nel partner cinese per ottenere un accordo da 22,8 miliardi di dollari sui porti

(Foto courtesy CK Hutchison)

Hong Kong. CK Hutchison, l’unione societaria, con sede a Hong Kong, ha confermato stamane di essere in trattative per portare un “importante investitore strategico” dalla Cina nel consorzio di offerta per la sua attività portuale globale da 22,8 miliardi di dollari.

L’azione segue la scadenza di un accordo di esclusività di 145 giorni con il gruppo di acquirenti originali e arriva in mezzo all’intensificarsi del controllo normativo da parte di Pechino.

Il consorzio originale, guidato dalla società di investimento statunitense BlackRock e dalla Mediterranean Shipping Co (MSC) della famiglia Aponte, era in trattative esclusive con CK Hutchison per acquisire le sue partecipazioni portuali internazionali. Tuttavia, poiché i colloqui sono scaduti durante il fine settimana, la COSCO, di proprietà statale, è emersa come un potenziale nuovo concorrente nel gruppo di acquirenti, segnalando una significativa ricalibrazione geopolitica dell’accordo proposto.

COSCO controlla già uno dei più grandi gruppi di terminal al mondo in tutto il settore dello shippinmg mondiale.

Lo sviluppo arriva poco dopo che le Autorità cinesi hanno segnalato una revisione della sicurezza nazionale sulla vendita proposta, sollevando preoccupazioni sul fatto che un importante operatore portuale nazionale sia sotto il parziale controllo straniero, in particolare da parte degli interessi americani, tra le crescenti tensioni sino-statunitensi.

La divisione portuale di CK Hutchison si estende su 52 terminal in 25 paesi, tra cui le principali strutture in Europa, Asia e nelle Americhe, il che la rende uno dei maggiori operatori portuali globali.

In caso di successo, l’aggiunta di COSCO potrebbe spianare il percorso normativo in Cina, sollevando nuove questioni negli Stati Uniti e nell’UE, dove le considerazioni di sicurezza nazionale dominano sempre più le discussioni sugli investimenti esteri.

Abele Carruezzo