L’UE promette di acquistare GNL dagli USA, ma è difficile da mantenere

(Il BEST terminal container con il Moll dell’Energia, Montjuïc di Barcellona sullo sfondo; foto courtesy Autorità Portuale di Barcellona)

L’accordo energetico da 750 miliardi di dollari dell’UE con Trump sembra difficile da raggiungere

Bruxelles. La promessa dell’UNione Europea di acquistare 750 miliardi di dollari di importazioni di energia americana in tre anni è stata fondamentale per garantire un accordo commerciale con il presidente Donald Trump – durante i negoziati sui dazi – ma è una promessa che farà fatica a mantenere.

L’accordo richiederebbe acquisti annuali di 250 miliardi di dollari di gas naturale, petrolio e tecnologia nucleare, compresi piccoli reattori modulari, secondo i funzionari dell’UE.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che le stime del blocco si basano sul piano esistente per abbandonare le restanti forniture di combustibili fossili russi e acquistare gas naturale liquefatto “più conveniente e migliore” dai produttori statunitensi.

“Eppure è difficile capire come l’UE raggiunga flussi così ambiziosi in un lasso di tempo così breve”, sostengono gli analisti.

L’anno scorso le importazioni totali di energia dagli Stati Uniti sono state inferiori a 80 miliardi di dollari, ben al di sotto della promessa fatta da von der Leyen a Trump. Le esportazioni totali di energia degli Stati Uniti sono state di poco superiori ai 330 miliardi di dollari nel 2024.

L’enorme cifra per le importazioni di energia “non ha senso, in quanto è irraggiungibile non solo perché la domanda dell’UE non può crescere così tanto, ma anche perché gli esportatori statunitensi non possono fornire così tanto!”, ha detto Davide Oneglia, economista di TS Lombard.

La mancanza di dettagli sottolinea che l’accordo finalizzato da von der Leyen e Trump in Scozia è un accordo politico pragmatico, piuttosto che un patto giuridicamente vincolante.

L’UE non ha ancora fornito una ripartizione delle cifre e non è chiaro come le aziende private possano essere convinte ad acquistare o vendere petrolio e gas statunitensi. C’è anche incertezza su come gli investimenti europei nel settore energetico statunitense potrebbero essere conteggiati ai fini dell’impegno dell’UE.

Gli accordi sul nucleare, in particolare per i cosiddetti piccoli reattori modulari, potrebbero essere un modo in cui l’UE pensa di stimolare miliardi di dollari di scambi, ma i primi non dovrebbero essere commercialmente validi prima del 2030 al più presto. Incoraggiare tali investimenti può anche essere visto in contrasto con il tentativo di promuovere la sua industria nucleare nazionale.

“Crediamo che questi numeri siano raggiungibili”, ha detto Maros Sefcovic, Commissario europeo per il Commercio, in una conferenza stampa a Bruxelles, dove ha anche evidenziato il “rinascimento nucleare” in atto in Europa. “Questa è l’offerta. Siamo pronti a fare questi acquisti”.

L’Europa è diventata uno dei principali acquirenti di barili statunitensi da quando la regione ha iniziato a ridurre i suoi acquisti dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Nella prima metà del 2025, i Paesi dell’UE hanno importato circa 1,53 milioni di barili al giorno di petrolio dagli Stati Uniti, di cui l’86% sotto forma di greggio, secondo i dati della società di analisi Kpler. Queste importazioni valevano circa 19 miliardi di dollari.

Ciò rappresentava circa il 14% del consumo totale di petrolio dell’UE, che l’anno scorso era in media di 10,66 milioni di barili al giorno, secondo i dati dell’Energy Institute Statistical Review of World Energy.

“L’accordo UE-USA sull’aumento degli acquisti di energia, compreso il GNL, non farà alcuna differenza per l’equilibrio del mercato, a meno che l’amministrazione statunitense non decida di vendere il GNL o a meno che l’UE non decida di acquistare il GNL a un prezzo più elevato ad altri partecipanti al mercato in Asia”, ha dichiarato Florence Schmit, Energy Strategist di Rabobank.

“Anche se questo accordo porta a una maggiore spesa dell’UE per i progetti di GNL statunitensi, è improbabile che i flussi si concretizzino prima della fine del mandato di Trump”, ha aggiunto Florence Schmit.

I modelli del blocco dei 27 paesi suggeriscono che la domanda di gas si indebolirà man mano che accelererà la transizione verso un’economia più verde nel corso di questo decennio.

Il Commissario per l’Energia Dan Jorgensen ha dichiarato che l’UE è disposta a collaborare con l’amministrazione Trump e con i fornitori di energia statunitensi per aiutarli a conformarsi alle rigide regole del blocco sulle emissioni di metano, ma è probabile che eventuali modifiche siano di natura tecnica.

L’ambizione dell’UE di aumentare l’energia nucleare nell’ambito dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 costerà 241 miliardi di euro (280 miliardi di dollari). L’accordo di von der Leyen con Trump include i cosiddetti SMR che sono ancora in fase di sviluppo sia negli Stati Uniti che in Europa.

L’accordo favorirà certamente la Spagna che, tra i Paesi europei, ospita il maggior numero di terminal di importazione per il gas naturale liquefatto già installati, ben sette; oltre a due gasdotti di collegamento con l’Algeria ed è primo tra i nuovi partner energetici strategici dell’Unione europea. Oltre che dal Paese nordafricano, negli ultimi decenni, il Gnl è arrivato in Spagna dal Qatar, Nigeria e Norvegia. Ma da Bruxelles le istituzioni comunitarie rimarcano le poche interconnessioni tra la penisola iberica e il resto dell’Unione, necessitano più gasdotti ed elettrodotti, per permettere alla Spagna di aiutare il resto del continente.

Anche il piano di sicurezza energetica italiano passa da Barcellona e dal suo rigassificatore, il più grande del Mediterraneo. Il porto di barcellona ospita uno dei più grandi terminal d’importazione di gas fossile in Europa,

Abele Carruezzo