La partecipazione della Cina nella vendita del porto di CK Hutchison potrebbe stabilire condizioni di parità

L’ingresso di Cosco nel contratto di vendita di CK Hutchison può rallentare la pressione su Pechino, anche se i rischi geopolitici degli Stati Uniti rimangono

Hong Kong/New York. La proposta di inclusione del gigante cinese delle spedizioni COSCO nella controversa vendita dei porti globali del conglomerato di Hong Kong CK Hutchison è una potenziale vittoria per Pechino in un settore strategico, ma l’accordo è tutt’altro che definitivo e potrebbe incontrare resistenza da Washington, dicono fonti e analisti.

L’accordo, annunciato lo scorso 4 marzo, per vendere 43 dei porti di CK Hutchison in 23 paesi, di cui due lungo il Canale di Panama, a un consorzio guidato dalla società statunitense BlackRock, BLK. N e la compagnia di navigazione di Gianluigi Aponte, MSC, non è stato accettato in prima istanza dalla Cina.

Intanto, il Governo degli Stati Uniti potrebbe opporsi all’inclusione della COSCO gestita dallo Stato cinese per i rischi geopolitici percepiti, posti dall’influenza cinese. L’ingresso del gigante delle spedizioni potrebbe fornire condizioni di maggiore parità piuttosto che una società dominante; questa è la considerazione più plausibile allo stato attuale.

Il complesso accordo richiederebbe l’approvazione di circa 50 giurisdizioni coinvolte e ci vorrebbero almeno due anni per completare il processo, sostengono gli analisti.

In un momento di crescenti tensioni commerciali globali tra Cina e Stati Uniti, l’accordo mostra la crescente rivalità tra le due parti per l’influenza marittima nel settore strategico del trasporto marittimo commerciale che è stato dominato dalla Cina negli ultimi decenni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva precedentemente chiesto la rimozione della proprietà cinese del Canale di Panama, ora utilizzato per oltre il 40% del traffico di container degli Stati Uniti, per un valore di 270 miliardi di dollari all’anno.

Dopo mesi di minacce e pressioni da parte di Pechino, con vari Dipartimenti del Governo cinese che minacciano azioni legali, CK Hutchison ha annunciato lo scorso 28 luglio l’interesse da parte di investitore cinese. Ha anche affermato che le modifiche alla composizione del consorzio e alla struttura della transazione sarebbero necessarie per garantire l’approvazione normativa.

Sebbene non sia ancora chiara qualsiasi partecipazione da parte di COSCO, un accordo tripartito con BlackRock e MSC allevierebbe le preoccupazioni per la sicurezza nazionale della Cina e avrebbe la sua benedizione, hanno sostenuto gli analisti del settore.

“La potenziale acquisizione di Hutchison Ports è guidata dalla necessità strategica di garantire le risorse portuali chiave in mezzo alla concorrenza globale e alle tensioni tra Stati Uniti e Cina”, ha scritto JPMorgan in un rapporto di ricerca.

Il rapporto ha anche osservato che, sebbene l’inclusione del COSCO “allevierebbe alcune preoccupazioni del governo cinese, aumentando così la probabilità di uno scenario di via libera”, non tutti i porti dell’accordo originale potrebbero essere inclusi.

Gli asset di CK Hutchison in vendita si estendono in tutto il mondo, compresi i porti di Rotterdam nei Paesi Bassi, Barcellona in Spagna, Felixstowe nel Regno Unito, Messico, Polonia e Bahamas, ampliando le reti e le opzioni di spedizione globali di Pechino in un momento di grandi incertezze commerciali e tariffarie.

Abele Carruezzo