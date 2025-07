CMA CGM guarda a Hutchison Ports

Forse vacilla l’accordo con MSC

Marsiglia. La comagnia francese di navigazione e della logistica CMA CGM ha confermato che sta valutando la potenziale acquisizione di terminal da CK Hutchison, dopo che i colloqui esclusivi tra il conglomerato di Hong Kong e un consorzio guidato da BlackRock sono scaduti durante lo scorso fine settimana.

L’accordo preliminare, annunciato per la prima volta a marzo, prevedeva la vendita della maggior parte del portafoglio portuale globale di Hutchison, del valore di 22,8 miliardi di dollari, a un gruppo che comprendeva BlackRock e la Mediterranean Shipping Company (MSC), di proprietà di Gianluigi Aponte. Ma dopo diversi mesi di negoziati e forti resistenze da parte di Pechino, domenica scorsa l’esclusività è scaduta, aprendo la porta a offerte rivali.

“È molto importante per l’industria ed è importante per noi come uno dei principali attori in questo settore”, ha detto ai giornalisti Ramon Fernandez, direttore finanziario di CMA CGM, durante la presentazione dei risultati del secondo trimestre della società l’altro giorno. “Siamo presenti in 65 terminal in tutto il mondo, quindi stiamo seguendo questa operazione molto da vicino e siamo naturalmente interessati a partecipare”, ha aggiunto.

Hutchison, nel frattempo, ha detto che sta continuando le discussioni con il gruppo originale guidato da BlackRock e potrebbe includere un “importante investitore strategico” dalla Cina, con fonti che indicano COSCO, il colosso marittimo sostenuto dallo Stato cinese, come possibile concorrente. COSCO è anche partner di CMA CGM nell’ambito della Ocean Alliance.

Se CMA CGM riuscisse ad acquisire parte del portafoglio Hutchison, sottolineerebbe la crescente rivalità tra le principali linee di container del mondo – MSC, Maersk, COSCO e CMA CGM – per garantire il controllo verticale lungo tutta la catena del valore della logistica, dalle navi e dai container ai terminal, ai magazzini e alle merci aeree.

Quest’ultima mossa segue la rapida diversificazione di CMA CGM negli ultimi tre anni, comprese le acquisizioni nella logistica dell’e-commerce, nel trasporto aereo e in un impero dei media in crescita.

Abele Carruezzo