Il Tesoro degli Stati Uniti prende di mira l’impero marittimo iraniano nella più grande repressione delle sanzioni dal 2018

Il figlio del Consigliere leader supremo dell’Iran gestiva una vasta flotta per l’evasione delle sanzioni.

Washington. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preso provvedimenti contro un sofisticato impero marittimo che trasporta petrolio iraniano e russo sui mercati globali eludendo le sanzioni internazionali, segnando il più grande pacchetto di sanzioni relative all’Iran dal 2018.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha designato più di 50 individui ed entità e identificato oltre 50 navi che fanno parte di questa vasta rete, che ha generato decine di miliardi di dollari di profitti per il regime iraniano. Al centro di questa operazione tentacolare c’è Mohammad Hossein Shamkhani, figlio di Ali Shamkhani, uno dei principali consiglieri politici della Guida Suprema dell’Iran.

Secondo i funzionari del Tesoro, Hossein sfrutta le connessioni politiche di suo padre ai più alti livelli del regime iraniano per gestire un’enorme flotta di petroliere e navi portacontainer, per dislocare petrolio, prodotti petroliferi e merci containerizzate dall’Iran e dalla Russia a clienti in Asia, Europa e oltre. Oltre al trasporto di petrolio, la rete di navi è stata coinvolta anche nella circolazione di materiali militari. Nel 2024, la rete di Hossein è stata esposta pubblicamente per la spedizione di missili, componenti di droni e beni a duplice uso dall’Iran alla Russia in cambio di spedizioni di petrolio russo.

“L’impero marittimo della famiglia Shamkhani evidenzia come le élite del regime iraniano sfruttino le loro posizioni per accumulare enormi ricchezze e finanziare il comportamento pericoloso del regime”, ha riferito il segretario al Tesoro Scott Bessent. “Le oltre 115 sanzioni emesse oggi – ieri mercoledì – sono le più grandi fino ad oggi da quando l’amministrazione Trump ha attuato la nostra campagna di massima pressione sull’Iran. Queste azioni mettono l’America al primo posto, prendendo di mira le élite del regime che ne traggono profitto, mentre Teheran minaccia la sicurezza degli Stati Uniti”.

La rete dell’imperop marittimo iraniano impiega numerose tattiche di inganno, tra cui lo spegnimento dei transponder AIS delle navi durante le operazioni di carico e la rappresentazione errata delle informazioni sul carico nelle polizze di carico. Ad esempio, si è scoperto che la BIGLI (IMO 9307047), battente bandiera liberiana, aveva caricato prodotti petrolchimici iraniani che sono stati poi scaricati in Cina, con documentazione che mostrava segni di possibili modifiche. Lo stesso Hossein usa esclusivamente pseudonimi quando conduce affari, tra cui “H”, “Hector” e “Hugo Hayek” – quest’ultimo è il nome falso indicato sul suo passaporto della Dominica.

La cosa più preoccupante per i regolatori finanziari internazionali è l’elaborata operazione di riciclaggio di denaro istituita per gestire i miliardi di profitti illeciti. Secondo i documenti del Tesoro, questi fondi vengono trasferiti attraverso una rete globale di società di copertura progettate per mascherare la pista di ritorno in Iran.

Abele Carruezzo