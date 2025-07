Le spedizioni di petrolio della Russia sono crollate silenziosamente nell’ultimo anno

(Porto di Nakhodka, Russia; mappa by Autorità portuale)

La Russia sta dislocando meno petrolio nel mondo?

Mosca. Nakhodka è un importante porto situato nell’Estremo Oriente russo, lungo la costa del Mar del Giappone. La sua posizione strategica la rende un importante hub per il trasporto marittimo, in particolare per il commercio tra la Russia e i paesi della regione Asia-Pacifico. Disponedimlti terminal ed in particolare di terminal petroliferi con ormeggi e strutture specializzate per la movimentazione di rinfuse liquide, tra cui petrolio greggio e prodotti petroliferi.

Nei primi sette mesi del 2025, Mosca ha esportato il 4% in meno di greggio rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo ancora più netto rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo il monitoraggio delle navi di Bloomberg.

Il Ministero dell’Energia russo, non dando informazioni ufficiali in merito, ha evidenziato che si tratta di un impegno in ambito OPEC+ per limitare l’offerta. Il tutto sarà più chiaro in ottobre, quando la Russia sarà in teoria autorizzata a produrre molto di più.

Le esportazioni sono importanti perché sono ciò che il paese vende effettivamente ai mercati globali. La Russia ha anche reso i dati sulla produzione di petrolio poco dopo l’invasione dell’Ucraina, rendendo le spedizioni la parte più visibile dell’approvvigionamento petrolifero del Paese.

Negli ultimi numeri, le spedizioni medie di greggio a quattro settimane hanno ceduto tutti i guadagni della settimana precedente a seguito di un secondo forte calo dei flussi durante i sette giorni fino al 27 luglio.

I carichi marittimi sono stati in media di 3,22 milioni di barili al giorno nelle quattro settimane fino al 27 luglio, in calo di circa il 3% rispetto al periodo fino al 20 luglio, secondo i dati di tracciamento delle petroliere compilati da Bloomberg.

I flussi da inizio anno sono di circa 140.000 barili al giorno, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, per un totale di quasi 30 milioni di barili. Sono inferiori del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023. E non sono solo le esportazioni a essere più basse. Anche la lavorazione del greggio nelle raffinerie è leggermente diminuita rispetto all’anno precedente.

Il flusso di petrolio russo potrebbe subire un nuovo colpo se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump darà seguito alla minaccia di imporre tariffe secondarie su tutte le esportazioni verso gli Stati Uniti da parte degli acquirenti del petrolio del paese.

La precedente scadenza di inizio settembre per il presidente Vladimir Putin per raggiungere un accordo di cessate il fuoco con l’Ucraina è stata ridotta a 10-12 giorni, poiché Trump afferma che sta perdendo la pazienza con il leader russo. La Russia ha respinto la richiesta americana.

È propabile che la decelerazione delle spedizioni nel Baltico rifletta i ritardi nello sdoganamento all’attracco derivanti dall’inasprimento delle regole del presidente Vladimir Putin per le navi che entrano nei porti russi dopo una serie di esplosioni su petroliere in Russia o su navi che avevano precedentemente fatto scalo nei suoi porti.

Un totale di 24 petroliere ha caricato 18,63 milioni di barili di greggio russo nella settimana fino al 27 luglio, secondo i dati di tracciamento delle navi e i rapporti degli agenti portuali. Il volume è diminuito rispetto ai 22,28 milioni di barili su 31 navi della settimana precedente.

Le spedizioni osservate ai clienti asiatici della Russia, comprese quelle che non hanno mostrato alcuna destinazione finale, sono rimaste invariate a 2,86 milioni di barili al giorno nei 28 giorni fino al 27 luglio.

Le cifre includono circa 380.000 barili al giorno sulle navi provenienti dai porti occidentali che mostrano la loro destinazione come Port Said o il Canale di Suez, o quelle dai porti del Pacifico senza un punto di consegna chiaro, e altri 130.000 barili al giorno sulle petroliere che devono ancora segnalare una destinazione.

I flussi verso la Turchia nelle quattro settimane fino al 27 luglio sono stati in media di circa 280.000 barili al giorno, il più basso in 12 settimane. Le spedizioni verso la Siria sono state in media di circa 70.000 barili al giorno.

Abele Carruezzo