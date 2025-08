I porti di Panama gestiti da CK Hutchison potrebbero essere acquisiti da partnership statali

(Porto di Balboa; foto courtesy Autorità Marittima di Panama City)

La decisione di CK Hutchison di Hong Kong di vendere le sue partecipazioni in due porti di Panama ad un consorzio sostenuto da BlackRock Inc, sta creando dispute politiche tra una guerra commerciale condotta dagli Usa contro la Cina

Panama City. Il presidente di Panama, Jose Raul Mulino, ha affermato ieri ala stampa che “… se i Tribunali invalideranno il contratto con la CK Hutchison’s, con sede a Hong Kong, per gestire i porti vicino al Canale di Panama, una partnership pubblico-privato potrebbe prendere il controllo di questi due porti chiave”.

CK Hutchison detiene una partecipazione del 90% nella locale Panama Ports Company, che aveva una concessione di 25 anni per gestire i porti di Balboa e Cristobal, situati alle due estremità del Canale, rinnovata poi nel 2021.

Due cause sono state depositate presso la Corte Suprema questa settimana dall’Ufficio del Controllore Generale di Panama, con l’obiettivo di dichiarare l’accordo incostituzionale e di annullare il contratto sulla base del fatto che il rinnovo non ha seguito i passaggi legali richiesti, incluso il via libera del Controllore.

Il Controllore generale di panama ha apertamente criticato il contratto per presunte irregolarità da parte del precedente Governo e per le entrate insufficienti per Panama dall’accordo, ma i risultati completi di un recente audit da parte del suo ufficio non sono stati rivelati.

Il contratto è stato al centro di una disputa da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di rilevare la via d’acqua (il Canale di Panama) a causa dell’influenza della Cina sull’industria marittima di Panama.

CK Hutchison sta cercando di vendere la sua partecipazione nella società panamense come parte di un enorme accordo globale.

“Al momento non vedo la continuazione del contratto con Panama Ports, modificato o meno”, ha detto Mulino durante la conferenza stampa di ieri. “Aspetteremo il verdetto”, ha aggiunto Mulino, riferendosi alle cause.

Le sfide legali che il contratto sta affrontando a Panama stanno aggiungendo problemi a un piano diplomaticamente sensibile di un consorzio guidato dal gestore patrimoniale statunitense BlackRock BLK.

L’accordo è diventato ormai una disputa politica tra una guerra commerciale che gli USA stanno conducendo contro la Cina.

Pechino sostiene di avere significativi interessi nazionali nella transazione e che l’accordo proposto

sarebbe un tradimento del Paese.

Il Governo di Panama sta anche vedendo le partnership con lo Stato come una soluzione per il funzionamento di una importante miniera di rame precedentemente gestita dalla canadese First Quantum Minerals FM. TO, il cui contratto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte di Cassazione nel 2023.

“L’idea è ancora in fase di bozza, che copre i porti e la miniera attraverso partnership con lo Stato”, ha precisato il presidente Jose Raul Mulino.

Abele Carruezzo

(Presidente di Panama Jose Raul Mulino; foto courtesy Ufficio della Presidenza)