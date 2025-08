UK investe £30m per la decarbonizazione, green maritime fuels e tecnologie

(Parco eolico offshore di Aberdeen, conosciuto anche come European Offshore Wind Deployment Centre; foto courtesy www.vattenfall.co.uk)

Il Governo del Regno Unito investe 30 milioni di sterline sul Plan for Change per la decarbonizzazione, i combustibili marittimi verdi e le tecnologie

Londra. 30 milioni di sterline saranno destinati alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e al potenziamento delle economie locali, a beneficio delle comunità costiere di tutto il Regno Unito, ha dichiarato il Governo nel suo comunicato dell’altro giorno.

Il finanziamento, assegnato attraverso il sesto round della Clean Maritime Demonstration Competition (CMDC), sosterrà le aziende che sviluppano combustibili marittimi puliti e tecnologie come ammoniaca, idrogeno, metanolo, solare ed elettrico.

Gli investimenti in combustibili verdi non solo sostengono la decarbonizzazione del trasporto marittimo, contribuendo a consolidare il Regno Unito come superpotenza dell’energia pulita, ma rivitalizzano anche le comunità costiere facendo crescere le economie locali e aumentando l’occupazione e le competenze.

Finora il CMDC ha fornito oltre 136 milioni di sterline di finanziamenti a 142 organizzazioni, nell’ambito del più ampio finanziamento SHORE del Regno Unito, che è il programma di punta del Governo dedicato alla decarbonizzazione del settore marittimo.

Secondo il comunicato stampa, i progetti di successo includono l’installazione di reti di punti di ricarica elettrica in tutti i porti, anche ad Aberdeen, la dimostrazione di una nave elettrica per il trasferimento dell’equipaggio presso l’Aberdeen Offshore Wind Farm e la dimostrazione di un sistema di alimentazione a terra a idrogeno verde nel porto di Leith.

Durante la sua visita a Clydeport a Glasgow, il Ministro del Mare Mike Kane ha dichiarato: “È così emozionante vedere gli investimenti in combustibili e tecnologie verdi stimolare le competenze, l’innovazione e la produzione in tutto il Regno Unito, realizzando le nostre missioni Plan for Change per rilanciare la crescita economica e diventare una superpotenza dell’energia pulita”.

“Abbiamo tracciato – continua Mike Kane – un percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 e questi 30 milioni di sterline saranno fondamentali per sostenere i combustibili e le tecnologie verdi del futuro, in modo da poter ripulire i viaggi e il commercio marittimo”.

Uno dei più grandi parchi eolici offshore del mondo è stato approvato dal governo scozzese.

Intanto, la Scozia approva il progetto Berwick Bank nel Firth of Forth, al largo della costa dell’East Lothian; obiettivo è quello di generare elettricità sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico annuale di ogni famiglia in Scozia.

La eolica-farm è situata a circa 23 miglia (38 km) al largo della costa di Borders a St Abbs e gli sviluppatori SSE Renewables vogliono costruire fino a 307 turbine.

Abele Carruezzo