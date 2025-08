DNV, Det Norske Veritas: gli ordini di navi a combustibili alternativi a luglio continuano ad aumentare

(Slide courtesy by DNV)

Il GNL mantiene la leadership, trainato dal segmento dei container

Oslo. Il gas naturale liquefatto (GNL) è rimasto il combustibile dominante, rappresentando 22 dei nuovi ordini.

Il segmento delle navi portacontainer ha guidato ancora una volta la corsa con 19 navi alimentate a GNL, mentre due petroliere alimentate a GNL e una nave da ricerca hanno ulteriormente evidenziato la crescente diversità delle applicazioni del GNL oltre alle tradizionali navi da carico.

L’industria marittima globale continua ad accelerare la sua transizione verso i combustibili alternativi, con i nuovi dati della piattaforma Alternative Fuels Insight (AFI) di DNV che rivelano un notevole aumento degli ordini di navi nel luglio 2025.

Secondo Kristian Hammer, product manager AFI e senior consultant di DNV, a luglio sono state aggiunte al portafoglio ordini globale un totale di 28 nuove navi a propulsione alternativa, segnando un aumento significativo rispetto alle 19 navi di giugno, poiché gli armatori e gli operatori rispondono alle pressioni normative e agli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine.

Anche il metanolo ha guadagnato terreno, con tre nuovi ordini effettuati, due portarinfuse e una nave di supporto offshore, continuando la costante emersione del carburante.

Uno sviluppo notevole si è verificato nell’ambito dell’ammoniaca. Oltre alle due navi gasiere ordinnte a luglio, è stata aggiunta al portafoglio ordini la prima nave bunker per ammoniaca.

L’ammoniaca rimane un combustibile in fase iniziale, l’aggiunta di una nave per il bunkeraggio suggerisce i primi segnali di un’infrastruttura di supporto che inizia a prendere forma, aprendo potenzialmente la strada a una più ampia adozione negli anni a venire.

Per Hammer, i dati di luglio supportano una tendenza in corso osservata per tutto il 2025: le scelte di carburante sono sempre più personalizzate in base al tipo di nave, al profilo operativo e ai quadri normativi.

Con l’inasprimento delle normative ambientali e l’avvicinarsi degli obiettivi di zero emissioni di carbonio, gli armatori stanno mostrando una maggiore attenzione all’allineamento delle strategie di carburante con i requisiti operativi a lungo termine.

Abele Carruezzo