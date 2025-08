TiL terminalista del Gruppo MSC ottiene 2,5 miliardi di dollari da una vendita di obbligazioni

(Foto courtesy MSC)

Operazione privata che sicuramente si pone sull’offerta di CK Huthcison, ancora da sboccare, e visto le proposte delle new entry CMA CMG e operatori panamensi

Ginevra. Terminal Investment Ltd., l’operatore portuale controllato dall’Armatore Gianluigi Aponte (MSC) e partecipata anche da Global Infrastrtcture Partners, ha raccolto 2,5 miliardi di dollari attraverso una vendita di obbligazioni collocata privatamente. Lo rivela Bloomberg l’altro giorno, evidenziando l’operazione.

La vendita del debito da parte della società TiL, è stata suddivisa tra scadenze di 7, 10, 12 e 20 anni e si colloca tra i più grandi collocamenti privati finora di quest’anno, secondo informazioni Bloombergn, con il pacchetto valutato sia in dollari e sia in euro.

L’operazione dell’accordo – di natura privata – è stata portata avanti da Citigroup Inc. e Mizuho Financial Group Inc. e per la privacy dei soggetti interessati, è stata sottesa l’identità.

Citigroup, Mizuho Financial Group, TIL e MSC non hanno commentato l’operazione e non hanno dato informazioni.

Il mercato statunitense del collocamento privato è un modo per le aziende blue-chip di aggirare i mercati pubblici volatili e assicurarsi fondi direttamente da investitori istituzionali come gli assicuratori.

L’accordo arriva mentre l’incertezza tariffaria sta mettendo sotto pressione l’industria marittima, con i negoziatori di Stati Uniti e Cina che continuano i colloqui commerciali.

L’azienda TiL gestisce terminal nel porto di Long Beach, dove il 60% del commercio proviene direttamente dalla Cina.

TiL fa parte di un consorzio insieme a Blackrock Inc. che sta operando un’offerta per la vendita di 22,8 miliardi di dollari di porti globali da parte di CK Hutchison Ltd.

Un’operazione complessa e complicata dalla situazione geopolitica e dagli interessi sul Canale di Panama (artt. 30 e 31.07.2025 Il Nautilus); inoltre in questi ultimi giorni c’è stata la richiesta a parteciparvi da parte di COSCO per mantenere gli interessi della Cina; e da ultimo la proposta del colosso francese CMA CMG ad entrare nel consorzio e del presidente di Panama Jose Raul Mulino desideroso di trattare l’operazione stessa.

.

Aponte possiede MSC, l’azionista di controllo di TIL, secondo il sito web dell’azienda. GIP e GIC detengono anche partecipazioni nell’azienda.

Abele Carruezzo