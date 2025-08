OsserMare presenta il XIII report sull’Economia del Mare

Porti commerciali e turistici, crociere, pesca e superyacht in collaborazione rispettivamente con SRM, Centro Studi Assonat, Risposte Turismo, Osservatorio Nazionale della Pesca e Centro Studi e Ricerca Avanzata dell’Eccellenza Yachting Italiana di NAVIGO

Latina. “Il 2025 ci consegna un quadro profondamente trasformato: alle energie convergenti che in questi anni hanno reso centrale il tema marittimo, si somma una nuova consapevolezza istituzionale. L’Italia, nazione di mare per storia e geografia, ha scelto di rimettere il mare al centro della propria azione pubblica. Il nostro patrimonio marittimo è unico al mondo, fatto di bellezza, di saperi, di cultura, di imprese e di competenze che attraversano territori e settori” – scrive Giovanni Acampora, presidente di Assonautica, nella presentazione del XIII report di OsserMare.

“L’Economia del Mare non è più solo una componente settoriale – scrive il Coordinatore dell’Osservatorioo nazionale sull’Economia del Mare Antonello Testa – è diventata una chiave di lettura trasversale per interpretare il presente e progettare il futuro dell’Italia. Una realtà che evolve rapidamente e che chiede strumenti capaci di connettere dati, territori, imprese e istituzioni. Con questa XIII edizione del Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, il nostro impegno si rafforza ancora una volta: leggere la complessità, cogliere le trasformazioni in atto, restituire valore alle traiettorie strategiche che stanno modellando l’identità marittima del Paese”.

Infatti, OsserMare – l’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare del sistema camerale – ha avviato una serie di partnership strategiche con alcuni Centri di ricerca e Osservatori specializzati nel settore di comprovata esperienza.

Per la sua missione di analisi e supporto alla Blue Economy italiana, OsserMare, insieme al Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne di Unioncamere, analizza e monitora i fenomeni socio-economici legati all’economia del mare attraverso la capacità di leggere e anticipare i profondi mutamenti in corso nei mercati e nella società per fornire informazioni utili di supporto alle policy.

In questo ambito, ha annunciato una serie di nuove collaborazioni con cinque Centri di ricerca specializzati, con cui ha già prodotto altrettanti report dedicati alle principali filiere del comparto marittimo: porti commerciali, portualità turistica, crociere, pesca e nautica.

L’iniziativa risponde all’esigenza di elaborare studi e analisi sempre più puntuali, basati su evidenze, capaci di restituire una rappresentazione articolata e solida delle dinamiche economiche, sociali e ambientali legate al mare e alle sue filiere specifiche.La mission si fonda su dati e metodologie avanzate, in grado di orientare politiche pubbliche e strategie imprenditoriali sostenibili.

“Con queste prime collaborazioni” – ha sottolineato il Coordinatore Antonello Testa “OsserMare conferma la propria vocazione a operare come piattaforma aperta e collaborativa, nella quale far convergere esperienze e strumenti diversi per un’analisi sempre più sistemica e al servizio dell’Economia del Mare. Auspichiamo che altri Enti e Centri di ricerca si uniscano a questo percorso, condividendo un approccio fondato sulla qualità scientifica, la cooperazione e la visione strategica”.

“Il mare, da sempre, è stato per l’Italia non solo un confine naturale, ma una risorsa inesauribile di opportunità, una via per il commercio, una fonte di sostentamento e un palcoscenico per la cultura”, si legge nella presentazione del Sen. Adolfo Urso e Ministro delle Imprese e del Made in Italy sul XIII report di OsserMare.

“Oggi, in un’epoca di profonde trasformazioni economiche e ambientali – continua il Ministro – il suo ruolo si fa ancora più centrale e strategico, anche come conseguenza dei nuovi assetti geopolitici che cambiano gli indicatori di crescita dell’Europa verso il Sud e con il Sud, attraverso e con il Mediterraneo. Il nostro Paese, forte della sua posizione geografica privilegiata, vanta una lunga tradizione marittima. Non si tratta solo di settori tradizionali come la cantieristica, la pesca o il turismo costiero, pur fondamentali per la nostra economia.

Ci stiamo affermando anche altrove, con l’innovazione che sta rivoluzionando anche questo comparto: dalle energie rinnovabili marine alla biotecnologia, dalla logistica portuale avanzata alla ri cerca scientifica per la salvaguardia degli ecosistemi marini fino alle applicazioni dell’I.A. per nuove rotte dinamiche nonché per le previsioni climatiche. Sono questi i settori in cui possiamo e dobbiamo affermare la leadership italiana, valorizzando il nostro ingegno e le nostre capacità imprenditoriali. In questo percorso occorre coordinare in modo lungimirante gli sforzi di investimenti pubblici e privati con interventi complementari in digitalizzazione, sostenibilità ambiente e competenze”.

“Questo volume – conclude Urso – non è solo un’analisi, ma un invito all’azione che auspico possa ispirare nuove idee, stimolare dibattiti costruttivi e guidare le nostre politiche verso un futuro in cui il mare sia sempre più un motore di crescita green e inclusiva per l’Italia, con il fine ultimo di migliorare il benessere umano, ponendo il nostro Paese al centro delle nuove direttrici di crescita europee. Solo attraverso un impegno collettivo che rispetti i limiti naturali di mare e terra, possiamo assicura re una prosperità equa, duratura e responsabile in grado di consegnare sin d’ora un’eredità positiva anche alle future generazioni”.

*Per maggiori informazioni si rimanda al Rapporto XIII che si allega.

Abele Carruezzo

(Sen. Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy)