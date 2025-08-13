Metà delle importazioni di auto dal porto di Barcellona sono cinesi

(Attracco di una Pure Car and Truck Carrier, PCTC; foto courtesy Autorità Portuale di Barcellona)

Il porto di Barcellona ha gestito 54.093 veicoli cinesi nella prima metà del 2025, il 46,3% del totale delle auto importate, con l’81% convogliate verso la Spagna

Barcellona Porto. Le importazioni di auto cinesi nel porto di Barcellona rappresentano il 46,3% del numero totale di veicoli importati durante la prima metà dell’anno. Tra gennaio e giugno 2025, l’Autorità Portuale ha contato 54.093 veicoli provenienti dalla Cina, su un totale di 116.662 auto importate. I dati forniti dall’Autorità Portuale di Barcellona includono sia le importazioni di veicoli nuovi trasportati su bisarca sia quelli che sono arrivati in container speciali.

Nel 2024 i terminal di Barcellona hanno movimentato 92.645 veicoli cinesi (-19,69% rispetto al 2023), una cifra che rappresenta il 44% del totale di 210.964 unità (-24,58%). Quell’anno è stato ‘atipico’ a causa “del cambiamento nella strategia di distribuzione di alcuni marchi e dei problemi logistici nel Canale di Suez”. Nonostante ciò, il porto di Barcellona ha convogliato l’81% dei veicoli esportati dalla Cina verso la Spagna e il 13% di quelli che hanno raggiunto l’intero mercato europeo lo scorso anno.

“In questo modo, la sede di Barcellona si posiziona come la principale porta d’accesso per i veicoli cinesi verso la Spagna e si consolida come un nodo logistico chiave per l’Europa”, precisa l’Autorità Portuale.

“In termini logistici, il porto di Barcellona ha mantenuto la sua leadership grazie alla sua posizione strategica e agli investimenti in infrastrutture”, aggliunge l’Autorità Portuale e sottolinea che la darsena offre “un’offerta intermodale completa: marittima, ferroviaria e terrestre”.

Attualmente dispone di due terminal dedicati al trasporto di nuovi veicoli, Autoterminal e Setram, e nel 2027 aggiungerà un terzo terminal, gestito dal gruppo NYK, che disporrà del primo silo automatizzato per veicoli in Europa. Con questi tre terminal, il porto di Barcellona avrà circa 120 ettari dedicati esclusivamente al traffico di veicoli.

A queste infrastrutture si aggiunge un’offerta intermodale e servizi specifici per l’industria automobilistica che consente ai veicoli di raggiungere le destinazioni finali in Europa e nel Mediterraneo in modo “veloce, affidabile e sostenibile”.

Nelle note dell’Ente portuale, si sottolinea che la combinazione di “servizi regolari di ro-ro e traghetti marittimi con i principali porti della regione”, insieme a “un’ampia gamma di trasporti su strada specializzati in veicoli” e “un’offerta ferroviaria in crescita”, che attualmente consente “a circa il 50% dei veicoli che entrano o escono dal porto di farlo in treno”, ha consolidato il porto catalano come “hub di distribuzione europeo”.

Intanto, l’altro giorno, il porto di barcellona ha ricevuto una call dalla “Höegh Australis”, una delle più grandi Pure Car and Truck Carrier (PCTC) del mondo, che fa parte della serie Aurora di Höegh Autoliners.

Questa serie si espanderà a Barcellona con rotte regolari tra l’Europa e i principali porti asiatici, rafforzando il corridoio Shanghai-Barcellona per il nuovo traffico di veicoli.

Questa nave, della serie Aurora, con una capacità di 9.100 veicoli e 14 ponti, è dotata delle più recenti tecnologie in materia di sostenibilità. Le navi della class Aurora sono alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), riducono le emissioni del 58% rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, il suo design consente di ricaricare i veicoli elettrici su tutti i suoi ponti e saranno collegati alla rete elettrica del porto attraverso sistemi di alimentazione a terra (OPS), che contribuiscono a ridurre l’impronta di carbonio dell’area portuale.

Da maggio, il porto di Barcellona è il punto di arrivo della gamma Cupra Tavascan di Seat che, attraverso Höegh Autoliners, trasporta tra le 25.000 e le 30.000 unità all’anno dal porto di Shanghai.

Abele Carruezzo