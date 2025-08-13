Valutazione del carburante e verifica della quantità in un’epoca incerta

Londra. Thetius, per conto dei Lloyd’s Register (LR), ha pubblicato un nuovo rapporto sulle tendenze del mercato, della tecnologia e delle normative del bunkeraggio di olio combustibile mentre il settore si fa strada attraverso le sfide della decarbonizzazione e della digitalizzazione del 21° secolo.

Il rapporto, intitolato “Tempi di prova – Il ruolo vitale della valutazione dell’olio combustibile per navi e della verifica della quantità in un’epoca incerta”, stima che ogni anno vengano rilevati oltre un milione di tonnellate di combustibili fuori specifica o non conformi, con un costo per gli operatori navali tra i 27.000 e i 50.000 dollari per incidente.

Il rapporto evidenzia il motivo per cui gli operatori navali hanno bisogno di un supporto affidabile nelle controversie relative al bunkeraggio insieme a test e verifiche indipendenti, evidenziando il motivo per cui l’introduzione di oli biocombustibili, la crescente prevalenza di sistemi di licenze per il bunkeraggio e le imminenti modifiche agli standard ISO per i combustibili per uso marittimo rendono più vitale che mai che gli operatori navali ricevano la consulenza e la supervisione corrette sull’approvvigionamento di bunkeraggio e sulle operazioni di rifornimento.

Il rapporto sottolinea anche il numero di fattori che hanno contribuito a rendere il mercato soggetto a gravi problemi tra cui il conflitto Russia/Ucraina, le frodi e la corruzione, la mancanza di trasparenza della catena di approvvigionamento e il cambiamento climatico.

Nonostante i numerosi cambiamenti nell’industria marittima, i combustibili fossili rimangono fondamentali per il commercio globale e l’economia oceanica.

Le variazioni nella qualità del carburante sono state un problema urgente per un po’ di tempo e il problema del carburante fuori specifica e di scarsa qualità sembra destinato a deteriorarsi ulteriormente prima che le cose migliorino.

Lo afferma l’ultimo rapporto aggiornato, scritto dalla Società di Consulenza per l’Innovazione Marittima Thetius, dove esamina i problemi attuali nella catena di approvvigionamento dei bunker e analizza alcune delle strategie disponibili per combatterli e proteggere le flotte navali dai pericoli del carburante fuori specifica e di scarsa qualità.

Il rapporto esamina tre domande chiave: – Quali sono le attuali questioni chiave nel bunkeraggio? – Quali tendenze e sviluppi influenzeranno il bunkeraggio nel prossimo decennio?- In che modo le flotte possono proteggersi dai costi e dai rischi del carburante contaminato o fuori specifica?

Thetius è una società di ricerca che aiuta i leader del settore marittimo a prendere decisioni tecnologiche strategiche.

Il rapporto completo è disponibile sul sito della Thetius.

Abele Carruezzo