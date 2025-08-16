La vendita dei porti di CK Hutchison difficilmente si concluderà quest’anno: tutto rinviato al 2026

(Foto courtesy CK Hutchison)

Il grande affare portuale che coinvolge CK Hutchison ha raggiunto un fase difficile e di stallo

Hong Kong. L’unione societaria CK Hutchison, con sede a Hong Kong, ha confermato ieri che è improbabile che la vendita pianificata di 43 porti globali per poco meno di 23 miliardi di dollari venga completata quest’anno, come sperato in precedenza.

Il termine per i colloqui esclusivi tra CK Hutchison e i pretendenti BlackRock e Mediterranean Shipping Co (MSC) è scaduto senza alcun accordo in vista.

I venti contrari geopolitici e gli ostacoli normativi stanno rallentando l’accordo.

Le Autorità cinesi chiedono una revisione della sicurezza nazionale, anche se non sono inclusi beni cinesi. Di conseguenza, CK Hutchison sta negoziando per portare il gigante statale cinese delle spedizioni COSCO nel consorzio per facilitare il controllo e garantire il via libera di Pechino.

Nonostante i ritardi, CK Hutchison rimane cautamente ottimista.

“Con un accordo di queste dimensioni e complessità, la chiusura … non si verificherà in ogni caso quest’anno, anche se verranno concordat i ‘nuovi’ accordi vincolanti”, ha detto giovedì agli analisti Frank Sixt, co-amministratore delegato di CK Hutchison.

“C’è una ragionevole possibilità che queste discussioni portino a un accordo che sia buono per tutte le parti. Ci vuole molto più tempo di quanto ci aspettassimo”, ha aggiunto Sixt.

Abele Carruezzo