Metanolo e ammoniaca pronti sul mercato per soddisfare la transizione dello shipping

Il metanolo e l’ammoniaca sono ora ‘pronti’ come combustibili per il trasporto marittimo a emissioni zero, secondo un rapporto del Global Maritime Forum

Copenhagen K, Danimarca. L’industria marittima è responsabile tra il 2 e il 3% di tutte le emissioni globali. In riconoscimento di ciò, l’Organizzazione Marittima Internazionale si è posta l’ambizioso obiettivo di decarbonizzare completamente il settore entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessaria una transizione su larga scala dagli attuali combustibili fossili ad alte emissioni alle alternative a zero emissioni.

Il Global Maritime Forum sostiene che il metanolo e l’ammoniaca hanno i propri vantaggi, sfide e percorsi di scalabilità. Sia il metanolo e sia l’ammoniaca sono passati da soluzioni teoriche a realtà pratiche come carburanti per il trasporto marittimo a emissioni zero, secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla Getting to Zero Coalition del Global Maritime Forum.

Il rapporto, intitolato “Dai progetti pilota alla pratica: metanolo e ammoniaca come combustibili per le spedizioni”, si basa su interviste con circa 40 influenti organizzazioni del settore e conclude che entrambi i combustibili sono ora considerati ‘pronti’: metanolo per operazioni a basse emissioni di carbonio e ammoniaca per la sperimentazione.

L’ammoniaca verde, chiamata anche e-ammoniaca, viene prodotta utilizzando idrogeno ottenuto da elettrolisi e azoto da energia elettrica rinnovabile. Il metanolo verde si riferisce sia all’e-metanolo, prodotto utilizzando l’idrogeno proveniente dall’elettrolisi dell’acqua da fonti rinnovabili e al carbonio sostenibile, sia al biometanolo, prodotto utilizzando materie prime di scarto o residui di biomassa.

Le varianti ‘blu’ di ammoniaca e metanolo sono prodotte da combustibili fossili, ma utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). L’ammoniaca blu e il metanolo blu producono meno emissioni rispetto ai combustibili convenzionali, ma non sono considerati alternative a emissioni zero. Esistono anche varianti ‘grigie’. Il metanolo grigio e l’ammoniaca grigia sono prodotti con gas naturale non abbattuto e, come altri combustibili fossili, hanno un impatto significativo sul clima.

A seconda di come vengono prodotti e utilizzati, sia l’ammoniaca verde che il metanolo possono essere a emissioni prossime allo zero.

Ciò rappresenta un progresso significativo rispetto alla prima edizione del rapporto nel 2020, con entrambi i carburanti che sono ora ‘arrivati’ come validi carburanti per il trasporto marittimo.

Jesse Fahnestock, direttore della decarbonizzazione presso il Global Maritime Forum, ha evidenziato i progressi, ma ha messo in guardia sulle sfide future: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a eccellenti progressi nello sviluppo di carburanti e tecnologie a emissioni zero, con il metanolo e l’ammoniaca che sono ora passati da potenziali soluzioni a scale iniziali e prove di concetto. Tuttavia, siamo solo all’inizio del nostro viaggio e la prontezza tecnologica non è sufficiente da sola”.

Fahnestock ha aggiunto che il ridimensionamento dei combustibili a emissioni zero al ritmo richiesto richiederà l’azione dell’Organizzazione Marittima Internazionale, dei responsabili politici nazionali e dell’industria per creare condizioni abilitanti adeguate.

Il rapporto evidenzia la rapida progressione del metanolo, con oltre 60 navi in grado di funzionare con metanolo, altre 300 in ordine e il bunkeraggio disponibile in circa 20 porti.

I primi utilizzatori riferiscono che il metanolo è relativamente sicuro e semplice da integrare nelle operazioni.

Tuttavia, la disponibilità di metanolo verde rimane la sfida principale, poiché attualmente costituisce solo una piccola parte dell’offerta totale e rimane di difficile accesso per le compagnie di navigazione.

L’ammoniaca si sta avvicinando alla prova di concetto come carburante marino, con test sui motori che suggeriscono che può ridurre le emissioni dal serbatoio alla scia fino al 95%. Le prime navi alimentate ad ammoniaca sono state pilotate con successo, i test del motore sono in fase di completamento e le prove di bunkeraggio sono in corso.

Questo rapporto arriva nel mezzo di un più ampio spostamento del settore verso i combustibili alternativi.

Secondo i recenti dati del Registro di Classificazione Navale DNV, gli ordini di navi ad alimentazione alternativa hanno raggiunto i 19,8 milioni di tonnellate lorde nella prima metà del 2025, con un aumento del 78% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Mentre il GNL rimane il carburante alternativo dominante con 87 nuovi ordini di navi nel 2025 finora, il metanolo ha guadagnato una trazione significativa con ordini per 40 navi in più segmenti.

L’ammoniaca sta mostrando segni di adozione precoce con tre navi alimentate ad ammoniaca ordinate principalmente per operazioni di navi cisterna e merci generiche.

Il rapporto chiede diverse azioni per accelerare lo sviluppo, tra cui incentivi politici mirati, solidi sistemi di certificazione del carburante, sistemi di book-and-claim per collegare la domanda con l’offerta e investimenti in infrastrutture di bunkeraggio.

Abele Carruezzo