CMA CGM accelera il progetto di espansione del porto siriano del Mediterraneo da 232 milioni di dollari

(Cartina della Siria; foto courtesy Wikipedia)

La scommessa di Cma Cgm nel Mediterraneo meridionale. CMA CGM opera a Latakia dal 2009

Marsiglia. Mentre l’attenzione del mondo continua a concentrarsi sui tragici fatti del dopo il 7 ottobre, gli affari e accordi per la ricostruzione stanno generando una rinascita, a volte non commentata dalla stampa occidentale.

La Siria, con un Governo guidato dall’ex simpatizzante di Bin Laden, Al Queda e Isis, premier Abu Mohammed Al Jolani, ha scelto i porti come strumento per attestare la sua strategia per la ‘ricchezza che viene dal mare’, esprimendo la volontà di partecipare agli Accordi di Abramo.

La Siria ha deciso di rimuovere le prime macerie di anni di guerra civile proprio dalle banchine dei porti di Tartous e Latakia, un tempo scali strategici per la via commerciale d’ingresso nel Medio Oriente.

CMA CGM si sta muovendo in Siria, dopo la fuga di Bashar al-Assad. La compagnia francese già il primo maggio 2025 ha firmato un accordo con il nuovo governo per ammodernare e gestire per trent’anni il porto di Latakia, principale scalo marittimo del Paese.

L’investimento previsto ammonta a 230 milioni di euro diventando il primo contratto d’investimento con una multinazionale dalla caduta del regime di Assad nel dicembre 2024; l’accordo è stato firmato alla presenza del presidente ad interim Ahmad al-Sharaa, segnando una normalizzazione della situazione politica siriana.

All’inizio di questo mese, inoltre, CMA CGM ha firmato un accordo trentennale con il Governo siriano per sviluppare il porto di Latakia, compresa la costruzione di un nuovo ormeggio e l’investimento di 260 milioni di dollari per rafforzare il porto principale della Siria.

CMA CGM sta impegnando altri 200 milioni di euro (232 milioni di dollari) per lo sviluppo del più grande porto container della Siria, Latakia, mentre il vettore lancia la seconda fase del suo progetto di espansione presso l’hub del Mediterraneo danneggiato dalla guerra.

A seguito di un incontro a Damasco con i leader siriani, il presidente e amministratore delegato della CMA CGM, Rodolphe Saadé, ha deciso di accelerare la seconda parte del progetto.

“Questa nuova fase integrerà direttamente la fase iniziale di investimento di 30 milioni di euro in corso e rappresenta un impegno strategico di 200 milioni di euro nel prossimo futuro”, si legge nella dichiarazione.

L’intervento a Latakia prevede la costruzione di una nuova banchina lunga 1,5 chilometri con una profondità di 17 metri, che permetterà l’accesso a portacontainer di grandi dimensioni che ora non possono entrare nel porto.

Il Governo siriano avrà una quota del 60% e CMA CGM avrà il restante 40%, con aggiustamenti percentuali in base alla crescita del numero di container.

L’investimento sarà progressivo: 30 milioni di euro nel primo anno per la manutenzione e modernizzazione delle attrezzature esistenti, seguito da 200 milioni di euro nei quattro anni successivi per l’espansione del porto.

CMA CGM sta affrontando elevati rischi geopolitici proprio negli investimenti in Libano e Siria, che sono in una zona instabile soggetta a conflitti e soggetta a sanzioni, ma anche in Algeria, a causa delle tensioni diplomatiche con la Francia.

Ma CMA CGM vede anche importanti opportunità. L’Algeria è una porta per l’Africa occidentale ed lungo le rotte intercontinentali tra il Canale di Suez e lo Stretto di Gibilterra. La Siria dovrà affrontare la ricostruzione dopo la lunga guerra, mentre il Libano è un gateway per il Medio Oriente.

Abele Carruezzo