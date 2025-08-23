Unione degli Armatori Greci pubblica il suo Rapporto Annuale 2024-2025

Presentate le statistiche dettagliate e approfondimenti sulle principali caratteristiche della flotta greca e sul suo ruolo vitale per l’economia e la società globale, europea e nazionale

Pireo, Grecia. Il trasporto marittimo è un prerequisito per il benessere di miliardi di persone in tutto il mondo, poiché trasporta quasi il 90% delle merci scambiate.

Nel 2024, il commercio marittimo è aumentato a livello globale del 2,1% rispetto al 2023, raggiungendo i 12,6 miliardi di tonnellate. La maggior parte delle quantità trasportate era relativa al settore delle rinfuse secche (45,5%) e a quello delle petroliere (23,9%).

Il ruolo vitale del trasporto marittimo – si legge nel rapporto – in termini di attività di trasporto totale (considerando quindi anche la distanza percorsa), il settore delle rinfuse/tramp rappresenta quasi l’85% del totale delle tonnellate-miglia.

Tutti i settori del trasporto marittimo hanno registrato un aumento significativo delle tonnellate-miglia rispetto a 20 anni fa.

Il settore marittimo greco rimane leader mondiale, con 5.700 navi. La flotta greca rappresenta il 20% della flotta mondiale e il 61% di quella dell’Unione Europea.

In quanto nazione marittima dominante, la Grecia contribuisce in modo decisivo alla sicurezza energetica, alimentare e della catena di approvvigionamento degli Stati membri dell’UE, nonché della comunità internazionale.

Gli armatori greci sono inoltre in prima linea nella transizione ecologica del settore, con continui e significativi investimenti in nuove navi, dotate di tecnologie ancora più efficienti e rispettose del clima.

La relazione illustra inoltre le proposte dell’UGS in merito ai principali sviluppi politici e alle sfide per il settore marittimo, tra cui: – la transizione energetica del settore verso la decarbonizzazione; – la sicurezza marittima; – la politica marittima dell’UE; – il finanziamento delle navi; – la politica commerciale; – le risorse umane.

Nel suo discorso nella relazione, la Presidente dell’UGS, Melina Travlos, afferma:

“Nell’ultimo anno, il settore marittimo ha navigato ancora una volta in acque piene di incertezza economica, ambientale e geopolitica, con crescenti tensioni lungo le rotte marittime e continue minacce alla libertà di navigazione. Eppure, in questo contesto, il settore marittimo greco ha onorato la propria responsabilità di leader.

L’UGS ha promosso la cooperazione nel settore marittimo e oltre, nonché il dialogo globale per l’adozione di politiche realistiche e adeguate allo scopo, con una voce composta, chiara e forte”.

Abele Carruezzo