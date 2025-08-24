Il mercato dei superyacht si raffredda, ma quelli olandesi restano popolari

(Yacht di 110 metri di nuova costruzione costruito presso Oceanco ad Alblasserdam, sul Nieuwe Waterweg diretto verso il Mare del Nord per le prove; foto courtesy di Kees Torn, Wikimedia Commons, cc-by-sa-2.0)

L’artigianalità che ha reso i Paesi Bassi una nazione leader nella costruzione navale è alla base dell’industria dei superyacht di livello mondiale del paese

Amsterdam. Dopo diversi anni record, il mercato della nautica da diporto sta mostrando segni di raffreddamento, ma le opportunità rimangono, in particolare nel segmento in crescita degli yacht per lo shipping, secondo un nuovo rapporto di ABN AMRO. Nuove opportunità si stanno presentando ai miliardari americani della tecnologia, che cercano avventure oltre al lusso. Si prevede che i dazi sulle importazioni statunitensi avranno un impatto minimo sul mercato.

Il mondo della nautica da oggi cambia, per sempre. Con queste parole il cantiere navale Feadship ha varato ultimamente ad Amsterdam il primo superyacht a celle a combustibile a idrogeno al mondo, il Project 821. “E’ la nostra risposta alla domanda: fino a dove possiamo spingere la tecnologia verde sui superyacht?”, afferma il cantiere Feadship.

Il settore olandese dei superyacht guida l’industria globale, non per il volume di produzione, ma concentrandosi sulla qualità e sulla lunghezza, secondo il Rapporto ABN AMRO.

Nel 2024, i Paesi Bassi sono stati il più grande costruttore al mondo di yacht di lunghezza superiore agli 80 metri, con cantieri come Feadship, Oceanco, Heesen e Royal Huisman che hanno stabilito il punto di riferimento per il design e l’artigianato personalizzati. Quasi il settanta per cento della produzione olandese è completamente su misura.

In confronto, la Germania è specializzata negli yacht più grandi, con l’Azzam di Lürssen (181 metri) che detiene ancora il record mondiale. Le costruzioni tedesche ora hanno una media di 99 metri, mentre i cantieri olandesi coprono un segmento più ampio con 71 metri.

L’Italia domina la fascia 30-60 metri con due terzi delle vendite, concentrandosi sui volumi e sulla produzione in serie, con una lunghezza media di 55 metri.

Secondo i calcoli di ABN AMRO e HISWA-RECRON, l’associazione di categoria per la costruzione di yacht e gli sport acquatici, la quota di mercato globale dei superyacht olandesi nel 2023 era di circa un quarto.

Gli ultimi dati indicano che circa 6.500 persone lavorano nel settore nei Paesi Bassi, di cui circa 3.000 lavorano per i costruttori di superyacht stessi e circa 3.500 per i fornitori. Il fatturato nel 2023 è diminuito dell’8,5% rispetto al 2022. Un sorprendente aumento del valore delle esportazioni nel 2023 è del 48%. Ciò è probabilmente dovuto all’aumento degli ordini di superyacht durante la pandemia di coronavirus. La costruzione di un superyacht richiede diversi anni, con conseguenti ritardi nella consegna.

A livello globale, le vendite si sono raffreddate dopo anni record, con le consegne rallentate dalle sanzioni sui clienti russi dopo l’invasione dell’Ucraina. Diversi yacht completati dovettero essere rivenduti, spesso con modifiche, ad acquirenti non russi.

Un cambiamento è visibile anche nella domanda. I tradizionali proprietari miliardari stanno cedendo il passo a clienti più giovani e orientati alla tecnologia che danno la priorità all’avventura rispetto al lusso.

Ciò ha alimentato la crescita nel segmento degli yacht ordinati: progetti robusti con una lunga autonomia, in grado di operare in regioni remote come l’Antartide.

L’Xplorer 60 di Damen, uno yacht ibrido di 60 metri con certificazione ice-class, ne è un esempio notevole.

La flotta globale di spedizioni è raddoppiata nell’ultimo decennio a 110 yacht. Mentre la costruzione di yacht olandesi rimane radicata nelle aziende familiari, l’aumento dei requisiti di capitale sta attirando il private equity. Aziende come Royal Huisman Group, Vanquish Yachts e Steeler Yachts sono ora in parte di proprietà di investitori.

In Italia, invece, diversi costruttori leader, tra cui Ferretti, Azimut e Sanlorenzo, sono quotati in borsa, sostenuti da una produzione in serie più prevedibile.

Nonostante i venti contrari, i cantieri olandesi mantengono la loro posizione premium, conclude ABN AMRO. Si prevede che le tariffe statunitensi avranno un impatto limitato, poiché la maggior parte dei grandi yacht sono registrati con bandiere alternative come le Isole Cayman, le Isole Marshall o Malta.

Secondo Statistics Netherlands, le esportazioni di imbarcazioni da diporto e sportive sono state pari a 3,6 miliardi di euro nel 2024, la maggior parte dei superyacht. L’industria olandese rimane ben posizionata per soddisfare la domanda in evoluzione, in particolare quando gli acquirenti più giovani si rivolgono all’esplorazione e alla sostenibilità.

Abele Carruezzo