India Maritime Week 2025 — Mumbai emerge come la capitale globale del dialogo e degli investimenti marittimi

Primo Ministro Modi, “L’India è il ‘Faro fisso’ del commercio marittimo globale”

Mumbai, India. In un contesto di cambiamento delle catene di approvvigionamento globali e crescenti incertezze geopolitiche, il Primo Ministro Narendra Modi, in apertura della “India Maritime Week”, ha invocato una metafora marittima: “Quando i mari globali sono agitati, il mondo cerca un faro stabile – l’India è ben posizionata per svolgere quel ruolo”.

Rivolgendosi ai capi di Stato, ai Ministri, ai giganti del trasporto marittimo globale e ai principali amministratori delegati al Global Maritime Leaders Conclave, il Primo Ministro ha delineato l’ambizione dell’India di diventare: – Un hub globale per la logistica marittima. – Un leader nelle tecnologie di spedizione pulite. – Un partner di fiducia per un commercio sicuro e sostenibile.

L’India, ha detto, si sta preparando non solo a partecipare alla crescita marittima, ma a plasmare il futuro delle economie basate sull’oceano.

Dopo una puntuale analisi dei dati economici e finanziari legati al trasporto marittimo, Modi ha parlato del “Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa: la rotta delle spezie New Age”

Il Primo Ministro ha definito l’IMEC “un’iniziativa di trasformazione nel commercio sicuro, verde e gestito digitalmente”. Il corridoio promette: – Riduzione dei tempi di carico; – percorsi diversificati lontano dai punti di strozzatura ad alto rischio: – integrazione di idrogeno verde, commercio digitale e catene di approvvigionamento di veicoli elettrici.

Gli analisti vedono l’IMEC come la più grande opportunità della diplomazia marittima dell’India dall’indipendenza ed è, grazie alla posizione unica dell’India al crocevia tra l’Indo-Pacifico e il Sud del mondo, capace di collegare le economie dall’Africa all’Asia orientale al Medio Oriente e all’Europa.

Per Modi è il momento giusto per investire nei porti e nel trasporto marittimo dell’India. “La nostra politica è: Make in India, Make for the World”.

I porti come motori economici: una visione da 8 trilioni di dollari e l’India mira a diventare un’economia da 30 trilioni di dollari entro il 2047. I porti concepiti come la spina dorsale con la capacità portuale indiana raddoppiata in 10 anni e con la riduzione dei tempi di consegna/merci di quasi il 50%.

Sono stati evidenziati i progetti per rendere ‘green’ la portualità indiana: riduzione dell’intensità delle emissioni del 30% nel settore marittimo entro il 2030; riduzione del 70% entro il 2047; zero emissioni nette entro il 2070; i porti VOC, Paradip e Deendayal come prossimi hub di idrogeno verde; sistemi di alimentazione da terra nei principali porti; corridoi marittimi verdi sostenuti dall’IMO con Singapore e Rotterdam e piani per il bunkeraggio di idrogeno/ammoniaca.

“L’India sta costruendo un futuro marittimo che promuove la pace, il progresso e la prosperità per tutti. I nostri mari non sono barriere, ma ponti per collegare l’umanità”, ha cocluso il Premier Modi nel suo intervento di apertura della India Maritime Week; settimana che non è solo una conferenza, ma è il trampolino di lancio per la prossima potenza marittima del mondo.

Intanto, nel corso della India Maritime Week di Mumbai, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On.le Edoardo Rixi, ha incontrato il Ministro indiano dei Porti e dello Shipping, Sarbananda Sonowal, condividendo l’obiettivo di avviare una nuova fase di collaborazione strategica tra Italia e India nei settori marittimo e logistico.

Il primo passo sarà la costituzione di un working group composto da esperti istituzionali e rappresentanti del settore privato dei due Paesi, con l’obiettivo di definire progetti comuni per lo sviluppo dei porti, della logistica integrata e della sicurezza delle catene di approvvigionamento lungo il Corridoio IMEC. È inoltre in fase di definizione un Memorandum of Understanding (MoU) dedicato alla cooperazione tra i sistemi portuali italiani e indiani.

Rixi ha successivamente preso parte al Leaders’ Conclave, che ha visto l’intervento del Primo ministro Narendra Modi, e ha partecipato come main speaker alla tavola rotonda sulla connettività transnazionale, dove ha illustrato la strategia italiana per consolidare il ruolo del Paese come porta Sud dell’Europa per l’Asia. Durante il suo intervento, il Viceministro ha presentato il piano “Italia 2032”, sostenuto da oltre 200 miliardi di euro di investimenti, che punta a modernizzare le infrastrutture e rafforzare le connessioni tra Asia ed Europa.

La missione del Viceministro Rixi proseguirà a Doha, dove sono previsti incontri con i Ministri dei Trasporti e della Mobilità urbana e con i vertici del Fondo Sovrano del Qatar per esplorare nuove opportunità di investimento nel campo delle infrastrutture strategiche e della mobilità sostenibile.

