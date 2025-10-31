Sanzioni USA constringono Lukoil a vendere

(Raffineria russa offshore; foto courtesy Lukoil)

Lukoil riferisce di aver accettato l’offerta del trader globale di materie prime Gunvor di acquistare le sue attività estere

Mosca. Lukoil, seconda compagnia petrolifera russa, sta cercando di vendere dopo che Washington le ha imposto sanzioni la scorsa settimana.

La vendita di asset è l’operazione più importante finora da parte di un’azienda russa derivante dalle sanzioni occidentali imposte per la guerra in Ucraina, iniziata con l’invasione su vasta scala del vicino da parte della Russia nel 2022.

La società ha annunciato – ieri, giovedì, come riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax – di aver accettato un’offerta da parte del trader svizzero di materie prime Gunvor per l’acquisto di Lukoil International GmbH, la filiale interamente controllata da Lukoil che possiede le attività internazionali del gruppo. I termini chiave dell’accordo sono stati concordati dalle parti in precedenza, riferisce Lukoil, aggiungendo che si è “impegnata a non negoziare con altri potenziali acquirenti”.

Anche la Romania aveva preso in considerazione l’annuncio di Lukoil sui piani di vendita delle sue attività internazionali. La Romania ospita la raffineria di petrolio Petrotel-Lukoil e la catena Lukoil Romania di circa 320 stazioni di rifornimento. Entrambe le società sono di proprietà del braccio commerciale di Lukoil, Litasco, che ha sede in Svizzera.

Intanto, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato una licenza che dà alle società tempo fino al 21 novembre per chiudere qualsiasi transazione con Lukoil e Rosneft, un’altra società energetica russa presa di mira dal nuovo round di sanzioni. Qualsiasi accordo è soggetto all’autorizzazione dell’Office of Foreign Assets Control del Tesoro.

Gunvor è salito alla ribalta negli anni 2000 come il più grande trader mondiale di petrolio russo. Gunvor ha tratto grande profitto dalla variabilità dei prezzi del petrolio e del gas iniziata con lo scoppio della guerra in Ucraina e dalla mossa dell’Europa di ridurre la sua dipendenza dall’energia russa. I profitti per acquisire attività di Lukoil vengono dalle raffinerie e giacimenti petroliferi oltre che dalle centrali elettriche e parchi eolici.

Lukoil, con sede a Mosca, rappresenta circa il 2% della produzione globale di petrolio. La sua più grande risorsa estera è il giacimento petrolifero iracheno West Qurna 2, uno dei più grandi del mondo, di cui detiene una partecipazione del 75%. La produzione del giacimento ha superato i 480.000 barili al giorno ad aprile scorso, riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax.

Possiede anche la raffineria Lukoil Neftohim Burgas da 190.000 barili al giorno in Bulgaria, la più grande dei Balcani, e la raffineria di petrolio Petrotel in Romania. Lukoil fornisce petrolio all’Ungheria e alla Slovacchia, così come alla raffineria turca STAR, che è di proprietà della compagnia petrolifera statale azera SOCAR e dipende fortemente dal greggio russo. Lukoil detiene anche partecipazioni in terminal petroliferi e catene di carburanti al dettaglio in Europa oltre a possedere progetti upstream e downstream in Asia centrale, Africa e America Latina.

Abele Carruezzo