DP World stanzia 5 miliardi di dollari per le infrastrutture marittime dell’India

(Il Ministro dell’Unione per i porti, la navigazione e le vie navigabili, Shri Sarbananda Sonowal e Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente del Gruppo e CEO di DP World; foto courtesy India Maritime Week 2025)

India Maritime Week 2025: DP World – a chiusura della settimana marittima – ha annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari per lo sviluppo delle infrastrutture dell’India, a conferma della sua presenza operativa nel paese negli ultimi tre decenni

Mumbai, India. DP World si è impegnata a investire altri 5 miliardi di dollari in India per rafforzare la sua rete integrata di supply chain, che supporta sia le esportazioni sia il commercio interno.

Questo si aggiunge ai 3 miliardi di dollari che DP World ha già investito in India negli ultimi tre decenni. Investimenti che rafforzeranno la rete trasportistica delle infrastrutture dell’India, migliorando la connettività multimodale e la competitività della nazione nel commercio globale.

L’annuncio è stato dato a chiusura dell’India Maritime Week 2025, dopo l’impegno – di agosto scorso – sui cinque Memorandum of Association (MoU) che DP World ha firmato alla presenza del Ministro dell’Unione per i Porti, la Navigazione e le Vie d’Acqua (MoPSW), Shri Sarbananda Sonowal.

I memorandum d’intesa firmati da DP World in occasione dell’India Maritime Week riguardano il trasporto marittimo costiero ecologico, la costruzione navale, la riparazione navale, lo sviluppo delle competenze e la mobilità avanzata delle merci, il tutto con l’obiettivo di accelerare la crescita sostenibile e l’efficienza del settore.

Tali accordi includono: – Accordo Unifeeder, una società di DP World, e Sagarmala Finance Corporation Ltd per promuovere il trasporto marittimo costiero e marittimo a corto raggio in tutta l’India.

Questa partnership si concentrerà sullo sviluppo e la scalabilità di servizi di trasporto marittimo costiero commercialmente sostenibili, consentendo un ecosistema logistico più green ed efficiente. – Accordo di Heads of Terms tra Cochin Shipyard Ltd e Drydocks World volto ad espandere e gestire l’International Ship Repair Facility di Kochi.

La collaborazione faciliterà la crescita futura delle capacità marittime dell’India e rafforzerà la posizione della nazione come hub emergente per i servizi marittimi globali. – Cochin Shipyard Ltd, Drydocks World, una società DP World e un Centro di eccellenza nella costruzione marittima e navale. La partnership mira a migliorare il pool di talenti marittimi dell’India, posizionando la nazione come hub globale per le competenze nella costruzione navale.- Accordo tra l’Autorità Portuale di Cochin e DP World per migliorare le infrastrutture marittime in Kerala.

Attraverso questa iniziativa, entrambi i partner lavoreranno per migliorare le strutture di movimentazione presso l’International Container Transshipment Terminal di DP World a Kochi, aumentando così l’efficienza operativa e la capacità commerciale regionale. – Accordo tra l’Autorità Portuale di Deendayal, DP World e Nevomo (MagRail) per consentire la progettazione e l’installazione di un binario pilota MagRail Booster di 750 metri all’interno del porto, ponendo le basi per la prossima generazione di operazioni portuali automatizzate e a basse emissioni in India.

La rete di DP World in India copre più di 200 sedi, creando oltre 24.000 posti di lavoro diretti e indiretti nel paese. Gli investimenti e le partnership annunciati all’India Maritime Week 2025 aiuteranno l’azienda ad espandere la propria presenza e a rafforzare il ruolo del commercio come forza per il bene, creando posti di lavoro, accelerando lo sviluppo e migliorando l’accesso alle merci per milioni di persone in tutto il mondo.

Abele Carruezzo