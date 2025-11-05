Parco olandese dell’eolico offshore non riceve offerte

(Parco Hollandse Kust Zuid del 2023; foto courtesy Vattenfall, azienda svedese produttrice di energia elettrica)

Il governo olandese, pur rimanendo deluso dell’asta andata deserta, non è sorpreso, viste le mutevoli condizioni del settore eolico

The Hague. Il Mare del Nord olandese ha spazio per i parchi eolici. In alcune zone sono già in funzione parchi eolici, mentre in altre le aziende interessate sono autorizzate a costruirne di nuovi. L’Agenzia olandese per le imprese (RVO) è dedicata alla procedura di gara per i nuovi permessi per i parchi eolici.

Sul parco Hollandse Kust Zuid, varato nel 2023, il più grande parco eolico offshore dei Paesi Bassi,, l”Agenzia olandese per le imprese (RVO) ha confermato di non aver ricevuto alcuna offerta nell’ultima asta di parchi eolici offshore per il Mare del Nord.

Il governo dei Paesi Bassi stava offrendo un nuovo sito a circa 60 miglia dalla costa vicino a Texel, nel nord-ovest del paese. In origine, il sito proposto aveva una capacità di 2 GW, ma l’asta è stata successivamente modificata portandola a 1 GW.

La decisione di ridurre la capacità presa dal governo successivamente si è resa necessaria per sostenere il rischio di investimento per gli sviluppatori e per attirare più offerte.

Tuttavia, l’asta, che è stata proposta senza sovvenzioni governative, non è riuscita ad attirare alcuna domanda per la costruzione e le operazioni eoliche nel sito di Nederwiek I-A.

L’Agenzia RVO, nella sua determina, cita fra le cause della mancanza di offerte l’aumento dei costi e la minore domanda di elettricità di quanto previsto in precedenza.

Sottolinea che anche se il mercato dell’energia eolica offshore è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, oggi registra un cambiamento netto; infatti, anche le aste in Germania, Danimarca, Regno Unito e Belgio non hanno ottenuto offerte o sono state rinviate a causa dell’interesse limitato.

Intanto, il governo olandese sottolinea di aver già iniziato la prossima pianificazione, osservando che il Ministero della Politica Climatica e della Crescita green aveva avvertito che l’asta potrebbe non ricevere alcuna domanda. A settembre, il Ministero ha pubblicato il suo piano per la prossima fase del settore dell’energia eolica offshore. Nel 2026, il governo vuole rilasciare permessi per 2 GW di capacità di energia eolica offshore.

Il nuovo piano prevede l’introduzione di un regime di sovvenzioni, con i funzionari che osservano che 948 milioni di euro (1,1 miliardi di dollari) sono già stati riservati al programma nel 2026.

La caratteristica del prossimo bando prevede un processo di Contratti per Differenza (CFD); questa tipologia di contratto garantirebbe un prezzo minimo per l’energia elettrica generata. Quando il prezzo di mercato scende al di sotto della garanzia, il governo compensa la differenza in sussidi e, quando lo supera, i profitti vanno al paese o ai consumatori.

Il governo dei Paesi Bassi sta attualmente esaminando i siti da offrire nel 2026. Hanno in programma di rilasciare i dettagli del prossimo round entro gennaio e ritengono che il nuovo approccio stimolerà un maggiore interesse nel mercato.

Abele Carruezzo