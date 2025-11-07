L’India smette in parte di comprare petrolio russo

(Terminal petrolifero russo di Primorsk sul Baltico; foto courtesy by Primorsk Oil Terminal)

Importante inversione di tendenza dopo anni di leadership indiana nel mercato petrolifero russo

Londra. Le raffinerie indiane hanno “in gran parte smesso di acquistare” petrolio dalla Russia dopo le pressioni degli Stati Uniti, ha riferito ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L’India ha sempre avuto relazioni commerciali con la Russia permettendo alle proprie raffinerie di importare petrolio russo dal mercato ombra, per poi dislocarlo in Occidente.

Dall’insediamento dell’Amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno chiesto al governo indiano di ridurre l’acquisto di esportazioni di energia russa, che aiutano a finanziare l’invasione in corso dell’Ucraina.

Falliti gli incontri bilaterali con il Cremlino sulla fine della guerra in Ucraina, Trump ha imposto sanzioni a Rosneft e Lukoil, i due principali produttori di petrolio in Russia.

Sanzioni che entreranno in vigore il prossimo 21 novembre, per cui gli analisti prevedono che l’India si adeguerà agli inviti di Trump, riducendo in parte le importazioni di petrolio russo.

I primi segnali sull’AIS di navi – afferma Kpler, società di dati sulla sicurezza marittima – mostrano un rallentamento delle consegne di petrolio dalla Russia verso l’India.

Per la prima volta, due petroliere cariche – iscritte nella lista delle sanzioni – (la Kusto e l’Ailana) sono bloccate al largo della costa di Mundra, in India; secondo la Windward (azienda pionieristica di intelligenza artificiale marittima) queste navi, operative su loro liner, ultimamente non sono transitate e mancano, dalla fine diottobre, presso i loro ormeggi abituali in quell’area.

Kpler riferisce che la raffineria di Mangalore, HPCL-Mittal Energy e Reliance Industries hanno tutte confermato l’intenzione di interrompere gli acquisti; la raffineria Vadinar di Nayara Energy, di proprietà russa, probabilmente continuerà ad acquistare petrolio russo.

L’OPEC sta formalmente alzando la produzione e i futures sul Brent si aggirano da un mese tra i 61 e i 66 dollari, suscitando preoccupazioni da parte dei produttori di petrolio di altre nazioni sui margini di profitto per la perforazione di nuovi pozzi.

Sui mercati, come sempre, le interruzioni di forniture di petrolio portano ad un aumento della domanda e le sanzioni imposte dagli USA questo stanno causando.

Circa la metà di tutte le esportazioni di petrolio russo ora viene spedita a bordo di tonnellaggio sanzionato – stima Windward – creando domanda di petroliere ‘pulite’ e aumentando l’incentivo a reclutare ‘nuove’ petroliere nella flotta ombra. Con l’elevata domanda di tonnellaggio e l’offerta limitata, le tariffe giornaliere delle petroliere hanno raggiunto il massimo degli ultimi cinque anni, secondo Windward.

“Le tariffe grezze delle navi molto grandi hanno superato i 125.000 dollari al giorno sulle rotte del Golfo del Medio Oriente, secondo i broker marittimi, poiché gli acquirenti indiani e cinesi hanno cercato carichi alternativi per evitare le sanzioni russe e i produttori dell’OPEC+ hanno allentato i freni alla produzione insieme a un aumento stagionale della domanda di petrolio invernale”, ha scritto Windward in una nota di ricerca giovedì. “Anche le cosiddette petroliere ‘pulite’ ricercate per il commercio con la Russia stanno riducendo la disponibilità di traffici non sanzionati, sostenendo una domanda più forte”.

Abele Carruezzo