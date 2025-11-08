“Investimento da quasi mezzo miliardo di euro per la rigenerazione dei territori”

Roma. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato nei giorni scorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Accordo per la Coesione, che assegna al MASE oltre 1,16 miliardi di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, per un valore complessivo di investimenti pari a oltre 2,1 miliardi di euro.

Le risorse saranno impiegate in tre grandi ambiti di intervento:

-Energia – 230 milioni di euro per progetti di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;

-Ambiente e risorse naturali – circa 900 milioni per interventi su rischio idrogeologico, tutela della biodiversità, gestione sostenibile delle acque, economia circolare e bonifiche;

-Capacità amministrativa – oltre 30 milioni per il supporto tecnico finalizzato all’attuazione degli interventi.

L’Accordo prevede un programma unitario di 95 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con cronoprogrammi definiti e un sistema di monitoraggio coordinato tra MASE e Presidenza del Consiglio per assicurare la piena attuazione e la trasparenza nell’uso delle risorse.

Il Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, On.le Vannia Gava

ha sottolineato che 280 milioni dal FSC 2021–2027 sono destinati per la bonifica dei siti inquinati.

In totale, sono 23 gli interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con priorità alle aree industriali dismesse e ai Siti di Interesse Nazionale (SIN).

Le risorse principali riguardano:- Puglia (SIN di Taranto e Brindisi, oltre 102 milioni di euro);- Sardegna (SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese, 74 milioni di euro);- Veneto (Porto di Venezia, 29 milioni di euro); – Emilia-Romagna (SIN di Fidenza, 19 milioni di euro); – Toscana (SIN di Massa, oltre 13 milioni di euro).

Ulteriori fondi sono destinati a interventi in Basilicata, Calabria, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Piemonte, Lombardia e Lazio, per la messa in sicurezza e la bonifica di siti industriali dismessi e aree contaminate da amianto.

“Bonificare significa restituire valore ai territori, migliorare la qualità della vita e trasformare le criticità ambientali in opportunità di sviluppo e rigenerazione” ha concluso il Viceministro.

Abele Carruezzo

(Viceministro On.le Vannia Gava; foto courtesy Mase)