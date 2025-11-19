Conferenza sull’Energia Offshore (OEEC)

(file courtesy by NAVINGO BV- Offshore-Energy.biz)

Pronta l’Energy Exhibition & Conference dal 25 al 26 novembre ad Amsterdam

Amesterdam. Fervono i preparativi per la 18a edizione dell’Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC), che si terrà dal 25 al 26 novembre alla RAI Amsterdam. Migliaia di professionisti di tutto il settore energetico offshore si riuniranno per due giorni dedicati all’innovazione, alla collaborazione e alla definizione del futuro di un settore in rapida evoluzione.

Sicurezza, resilienza e geopolitica saranno al fianco della transizione energetica e della protezione degli ecosistemi come temi centrali della OEEC 25. Mentre molti Stati pianificano soluzioni offshore più pulite, intelligenti ed efficienti, l’OEEC 25 affronterà con esperti del settore le sfide di oggi e di domani, dall’energia eolica offshore, petrolio e gas e marina all’idrogeno, CCS e digitalizzazione; saranno proposte soluzioni all’avanguardia di aziende che guidano la transizione.

Martedì 25 novembre, prende il via la Conferenza di Panoramica del Programma dei Contenuti per l’OEEC che metterà in evidenza il panorama in trasformazione dell’energia offshore, con un focus sugli sviluppi nei settori energetico e marittimo, insieme a discussioni su sicurezza, tecnologia pulita e circolarità. Si realizzano le partneship necessarie per trasformare i concetti in progetti per un futuro sostenibile dell’energia offshore.

Il primo giorno della conferenza, il 25 novembre, si apre con una domanda acuta: come sfruttare al meglio il gas del Mare del Nord?

La sessione esplora quanto il gas abbia ancora un ruolo importante nel garantire l’approvvigionamento, mentre l’Europa accelera il suo dispiegamento delle rinnovabili, con il dibattito meno sul prolungare i combustibili fossili e più sulla ricerca di un modo per bilanciare i bisogni immediati con gli obiettivi climatici.

Poi l’attenzione si sposta dagli idrocarburi agli habitat, con la sessione della conferenza Invest in Nature Regeneration When Building Offshore che metterà in evidenza progetti pensati non solo per evitare di danneggiare gli ambienti marini, ma anche per ripristinarli attivamente.

Nel pomeriggio, tutto olandese, The Road Ahead for Offshore Wind in the Netherland, aziende come Van Oord e RWE discuteranno su come sostenere la crescita in un settore che affronta costi crescenti, tensioni nella catena di approvvigionamento e colli di bottiglia nei permessi.

La seconda giornata – 26 novembre – si punta sulla sicurezza e sulla resilienza. La sessione del panel Securing the North Sea riunisce rappresentanti del Ministero della Difesa olandese, di Van Oord e del Gruppo Venterra per discutere come l’Europa possa proteggere le infrastrutture energetiche offshore da sabotaggi, sorveglianza o attacchi. Il tono riflette una dura verità: l’energia offshore non è più solo un settore industriale; fa parte delle strategie di difesa nazionale.

Mettendo la sicurezza informatica, la protezione del fondale marino e la resilienza digitale sullo stesso piano con l’eolico e la cattura del carbonio, la Conferenza riconosce che il futuro del settore sarà plasmato tanto dalla geopolitica e dalla sicurezza quanto dai megawatt e dagli investimenti.

Per l’Europa, la sfida non è semplicemente accelerare la diffusione delle rinnovabili, ma farlo in modo resiliente a sabotaggi, minacce informatiche e condizioni di mercato fluttuanti. Per gli Stati Uniti, la domanda è se l’eolico offshore, e le energie rinnovabili in generale, possano sopravvivere in un contesto politico che favorisce petrolio, gas e carbone.

Gli Stati Uniti, in questi ultimi mesi hanno portato una serie di shock politici che potrebbero rimodellare il settore eolico offshore statunitense portando conseguenze sulle supply chain globali; il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha revocato tutte le aree designate per l’energia eolica sulla piattaforma continentale esterna e ritarda le concessioni offshore.

La conferenza si conclude con Sfruttare l’Innovazione Digitale per Proteggere e Alimentare le Energie Rinnovabili Offshore ospitato dal Centro Olandese per l’Energia Marina (DMEC).

L’osservazione della Terra, l’IA e l’analisi avanzata stanno emergendo come il sistema nervoso del settore offshore, consentendo efficienza nel monitoraggio degli asset per minacce cibernetiche e fisiche. In un settore in cui i tempi di inattività o le interruzioni possono costare milioni, la resilienza digitale non è più opzionale.

Il programma e relative sessioni sono disponibili su OEEC.biz – Fonte by Navingo, proprietario del marchio Offshore-Energy.biz media e organizzatore della Offshore Energy Exhibition & Conference annuale ad Amsterdam.

