Tajani in Libia per l’avvio del Progetto di Sviluppo nel porto di Misurata

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani il Libia per la posa della prima pietra del terminal container ‘Misurata Free Zone’

Misurata. Alla cerimonia del terminal container di Misurata di ieri domenica, ha partecipato il Vice Ministro Antonio Tajani – su delega della del Presidente del Consiglio – insieme al Primo Ministro e Ministro Affari Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

A Italia e Qatar fanno riferimento le società coinvolte nel progetto di ampliamento del porto e gestione dei terminal container: la MSC e l’Al Maha Qatari Company.

La Zona Franca di Misurata sarà realizzata in partnership strategica pubblico-privata a lungo termine con Maha Capital Partners (MCP) e Terminal Investment Limited (TIL), con sede in Qatar, il braccio di investimento e operatività del MSC Group, la più grande compagnia di trasporto container al mondo. La partnership mira a sviluppare, modernizzare ed espandere il Porto della Zona Franca di Misurata, trasformandolo in un importante punto d’accesso logistico nel Mediterraneo e in un hub regionale di trasbordo.

La Zona Franca di Misurata—che copre 2.576 ettari, con piani di espansione che raggiungono i 20.000 ettari—gestisce un porto che attualmente gestisce il 60–65% del commercio container della Libia, rendendolo la porta marittima più importante del paese.

L’obiettivo della partnership strategica mira ad aumentare gradualmente la capacità del porto fino a 4 milioni di teu all’anno attraverso un programma di sviluppo a fasi che include: – Aggiornamenti completi ai sistemi operativi, alle attrezzature e ai cantieri di scala. – Integrazione di sistemi operativi digitali terminali (TOS) avanzati per migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di riconsegna. – Sviluppo di strutture in grado di ospitare navi container di mare profondo e ultra-grandi. – Integrazione diretta del porto con la Zona Franca e l’ecosistema industriale e logistico circostante. – Implementazione dei più alti standard di sicurezza, protezione e sostenibilità ambientale in linea con le migliori pratiche internazionali.

Secondo le stime iniziali, saranno creati 2.000 posti di lavoro diretti nell’esercizio dei terminal container esistenti e del terminal per acque profonde. Saranno creati più di 40.000 posti di lavoro indiretti nei settori dei trasporti, dei servizi, dell’industria e delle catene di approvvigionamento. Il tutto con un investimento nell’ambito della partnership strategica dovrebbe raggiungere i 2,7 miliardi di USD.

La Libia si propone in prospettiva di riuscire come centro logistico regionale che collega l’Europa con il Nord Africa e l’entroterra africano.

TIL / MSC offre una rete globale di navigazione che copre più di 500 porti, insieme a una vasta esperienza operativa nella gestione di alcuni dei più grandi terminal container al mondo in Europa, Asia, Africa e Americhe, garantendo l’attrazione di grandi compagnie di navigazione e volumi di carico stabili.

Parallelamente, Maha Capital Partners fornirà competenze di investimento a lungo termine e istituzionali nel finanziamento di grandi progetti infrastrutturali nei mercati emergenti, con un forte focus su governance, sostenibilità e massimizzazione dell’impatto economico.

A Misurata il Ministro Tajani ha anche in programma un incontro bilaterale con il Primo Ministro libico Abdulhameed Mohamed Dabaiba per discutere di relazioni economiche tra Italia e Libia e opportunità offerte dalla Free Zone, migrazione e lotta al traffico di esseri umani.

Al centro anche il processo di riconciliazione nazionale e il sostegno agli sforzi ONU per la stabilità e l’unità del Paese.

Le relazioni economico-commerciali tra Italia e Libia sono in crescita, trainate dal comparto energetico. Nel 2024 l’interscambio ha raggiunto 9,5 miliardi di euro (+3,7%), con esportazioni italiane aumentate di oltre il 36%. Nel 2025, l’Italia e’ stato primo cliente della Libia, con una quota di mercato del 22,4%, e terzo fornitore, con una quota del 10,1%.

L’Italia esporta verso la Libia principalmente derivati dalla raffinazione del petrolio, navi e imbarcazioni, mentre le importazioni italiane dalla Libia sono concentrate su petrolio greggio (91,6%) e gas naturale (5,4%), evidenziando la centralità del settore energetico negli scambi

Abele Carruezzo

(Partnership storica per trasformare il porto della Zona Franca di Misurata in un hub regionale di trasbordo con una capacità di 4 milioni di teu all’anno; foto courtesy Misurata Free Zone)