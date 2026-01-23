d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA FIRMA DI UN CONTRATTO DI COSTRUZIONE PER L’ACQUISTO DI DUE NAVI MOLTO EFFICIENTI, ‘ECO DESIGN’ MEDIUM RANGE 2 (MR2)

Lussemburgo – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS.IM e OTCQX Best Market: DMCOF) (la “Società” o “DIS”), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, comunica che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”), ha firmato un contratto di costruzione con Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. (“YZJ”), Cina, per l’acquisto di due (2) nuove navi cisterna ‘Medium Range 2’ (MR2 – 50.000 tonnellate di portata lorda) al prezzo di US$ 45,4 milioni ciascuna.

È previsto che queste due nuove navi vengano consegnate a d’Amico Tankers rispettivamente nei mesi di marzo e giugno 2029. d’Amico Tankers dispone inoltre di un’opzione, esercitabile entro due mesi dalla firma del contratto di costruzione, per ordinare due ulteriori navi della stessa tipologia.

Ad oggi, la flotta DIS comprende 29 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un’età media pari a 9,6 anni.

Carlos Balestra di Mottola, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato:

“A seguito dell’ordine di due nuove navi MR1 effettuato alla fine di dicembre 2025, siamo ora lieti di annunciare l’ordine di ulteriori due navi cisterna MR2 ‘eco-design’ presso un rinomato cantiere navale, dove abbiamo già in costruzione quattro unità LR1.

Queste nuove MR2 saranno tra le più efficienti della loro categoria, consumando, al pescaggio di progetto ed alla potenza continua normale erogabile del motore principale, circa 4,0 tonnellate di olio combustibile al giorno in meno (pari ad una riduzione di circa il 17%) rispetto alle nostre già efficienti MR2 ‘eco-design’ attualmente in servizio. Tali prestazioni sono rese possibili dai miglioramenti apportati sia alla forma dello scafo sia all’efficienza del motore principale. Queste MR2 ordinate da YZJ saranno inoltre predisposte per l’utilizzo di metanolo, certificate per l’impiego di biocarburanti fino a B100 e dotate di soluzioni cyber-resilienti.

Questo nuovo investimento, pari a circa US$ 90,8 milioni, porta l’orderbook complessivo di DIS a 8 nuove navi (4 LR1, 2 MR1 e 2 MR2), per un investimento totale in nuove costruzioni pari a circa US$ 412,6 milioni. Tale piano di investimenti, unitamente alla graduale cessione delle unità più vecchie della flotta, è pienamente in linea con la nostra strategia volta a operare una flotta moderna ed efficiente sotto il profilo dei consumi, con l’obiettivo di ridurre il nostro impatto ambientale, e di rispondere al contempo ai requisiti in continua evoluzione e sempre più stringenti di noleggiatori e autorità regolamentari.”

