Ferretti International Holding non ha intenzioni di sostenere l’offerta pubblica parziale di KKCG Maritime

(Ferretti Yachts 1000; foto courtesy Uff.s. Ferretti Group)

II produttore italiano di yacht di lusso Ferretti Group sta interessando molti facoltosi investitori internazionali, disposti a spendere per diversificare il loro portafoglio ed assicurarsi una “storia nautica di Made in Italy”. Ferretti Group è una società quotata in Borsa, controllata dalla società cineseWeichai Group tramite Ferretti International Holding

Milano. Ferretti International Holding S.p.A. (FIH), in qualità di azionista di maggioranza di Ferretti S.p.A., a seguito degli annunci circolati in questi ultimi giorni, circa l’offerta pubblica parziale lanciata da KKCG Maritime sulla Società Ferretti, esprime il suo dissenso con una sua nota diffusa ieri e non accetta l’offerta.

FIH desidera riaffermare “la sua forte fiducia nella strategia a lungo termine dell’Azienda, nei fondamentali industriali e nelle prospettive di crescita”.

Da quando è diventata azionista di controllo, “FIH è impegnata a sostenere lo sviluppo sostenibile della Società Ferretti, garantire la continuità delle sue operazioni e della governance, e aumentare il valore a lungo termine per tutti gli azionisti”.

FIH – continua la nota – considera il suo investimento nella Ferretti di “natura strategica e di lungo termine”; ed infatti, in linea con questo approccio, “FIH ha, di tanto in tanto, aumentato la propria quota azionaria nella Società Ferretti”.

Soggetta alle “condizioni di mercato” e in piena conformità con le leggi e i requisiti normativi applicabili e le normative pertinenti in Italia e Hong Kong SAR (Regione Amministrativa Speciale), “FIH può continuare a considerare ulteriori aumenti della propria partecipazione nella Ferretti S.p.A.”.

In qualità di azionista di controllo, FIH “intende continuare a esercitare i propri diritti di voto al fine di mantenere la stabilità e la continuità nel quadro di governance della Società”.

In particolare, sulla base della partecipazione registrata alle precedenti assemblee degli azionisti, “FIH ha dichiarato continuamente di esercitare il controllo della Società ai sensi dell’articolo 93 del CFA e intende nominare la maggioranza dei consigli di amministrazione della Società; FIH prevede di cercare di mantenere un controllo effettivo sulla Società e di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione alla prossima assemblea generale annuale della Società, al fine di supportare l’esecuzione coerente della strategia a lungo termine della Società”.

“Questo comunicato stampa è redatto esclusivamente da FIH in qualità di azionista di controllo della Società”, continua la nota. “Non costituisce, e non deve essere interpretato come un’offerta o un invito ad acquisire, acquistare o sottoscrivere alcun titolo della Società, né rappresenta le opinioni della Società o del suo Consiglio di Amministrazione. FIH non ha alcuna intenzione attuale, né ha preso in considerazione, di fare un’offerta pubblica per le azioni della Società.

Qualsiasi azione intrapresa da FIH sarà condotta in conformità con le leggi applicabili, i requisiti normativi e le normative pertinenti della borsa in Italia e Hong Kong SAR”.

Per ordine del Consiglio di Amministrazione – Ferretti International Holding S.p.A.

Secondo gli analisti di TP ICAP Midcap, una investment bank indipendente specializzata in Mid e Small Cap, “l’offerta pubblica di acquisto parziale di KKCG su Ferretti conferma che gli investitori rimangono disposti a pagare per i player nautici con un’identità forte, anche dopo due anni di normalizzazione del mercato”.

L’offerta parziale annunciata dal Fondo di investimento ceco – sottolineano gli analisti del settore – valuta Ferretti a circa 12 volte il rapporto prezzo/utili (P/E) al 2026. “Nel settore nautico, marchi forti, modelli di business chiari e un’esecuzione coerente continuano a essere pagati, anche in condizioni di mercato più tranquille”, conclude TP ICAP Midcap.

TP ICAP Midcap è una banca d’investimento specializzata nel settore delle piccole e medie capitalizzazioni, che offre competenze nei mercati azionari e obbligazionari, con competenze sia nei mercati azionari sia in quelli obbligazionari (ECM, Equity Capital Markets e DCM, Debt Capital Markets).

Da notare che oltre alla società ceca KKCG Maritime, anche Bader Nasser Al-Kharafi, imprenditore kuwaitiano appartenente alla ricchissima famiglia Al-Kharafi, ha acquisito una partecipazione del 3% del capitale. L’investimento – fanno sapere media kuwaitiani – “rientra nella più ampia strategia di BNK volta a costruire un portafoglio globale focalizzato su asset di prestigio e su aziende di elevata qualità, ben gestite e con forte potenziale di crescita”. La holding di investimenti di Al-Kharafi vanta interessi diversificati nei settori oil and gas, retail, food and beverage, industriale, costruzioni, EPC (Engineering, Procurement and Construction), automotive e tecnologia.

Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni da diporto. Del Gruppo fanno parte marchi prestigiosi ed esclusivi: come Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally. Ferretti Group possiede e gestisce sette cantieri navali in Italia, che coniugano l’efficienza produttiva industriale e la lavorazione artigianale tipica del Made in Italy. Ferretti Group sta partecipando al Boot Düsseldorf 2026, fino al prossimo 25 gennaio.

E’ presente al Boot Düsseldorf anche il Dott. Giuseppe Danese dei Cantieri Navali Danese (CND) di Brindisi; cantiere da oltre 50 anni impegnato nel settore della Nautica da Diporto, oltre ad essere presidente del Distretto della Nautica della Regione Puglia e da poco presidente di Confindustria Brindisi.

Il CND da molti anni è impegnato in importanti allestimenti, costruzioni di componenti e modifiche strutturali su grosse imbarcazioni da diporto, militari e racing (Off-Shore). E’ punto di riferimento importante per l’assistenza delle barche del Gruppo Ferretti Yacht (Ferretti Yacht, Mochi Craft, Pershing e Riva) diventando un Master Service Point per tutto il Sud Italia, oltre ad avere contatti diretti con le più importanti aziende e cantieri operanti nel settore diportistico della nautica.

Lo abbiamo raggiunto telefonicamente, per avere una sua considerazione su questi fatti che hanno interessato il Ferretti Group.

“Non ho nessun titolo a parlare per conto di Ferretti Group; posso solo dire che Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni da diporto. Ferretti Group ha saputo declinare negli anni – e continua ancora oggi – una nautica da diporto in evoluzione sia nel design e sia nei materiali, allestendo imbarcazioni con una ‘urbanistica di yachting tutta Italy’ per gli amanti del mare”.

“In qualità di presidente del Distretto della Nautica – ha aggiunto Giuseppe Danese – la mia collaborazione e di tutti gli operatori della nautica da diporto pugliese è ampia nei confronti del Ferretti Group e soprattutto carica di speranze per il futuro come dimostrano le varie partecipazioni ai saloni internazionali”.

Abele Carruezzo

(Dott. Giuseppe Danese del Cantiere Navale Danese nello stand Ferretti Group al Boot Düsseldorf ; foto courtesy G. Danese su Facebook)