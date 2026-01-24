Interporto Padova: PSA Intermodal Italy e Logtainer srl presentano la loro visione per lo sviluppo del terminal intermodale

Continuità, sviluppo e valorizzazione del territorio al centro del progetto
Lo scorso 19 dicembre, a seguito di una procedura pubblica competitiva, PSA Intermodal Italy NV e Logtainer Srl sono state selezionate come partner per lo sviluppo del Terminal Intermodale di Interporto Padova Spa.
Il closing della procedura porterà alla costituzione di Intermodal Terminal Padova Srl, con Interporto Padova che manterrà una partecipazione significativa e un ruolo strategico per garantire la continuità operativa e lo sviluppo futuro.
Interporto Padova ha chiesto al raggruppamento selezionato di presentarsi e illustrare la propria visione strategica alle istituzioni padovane
Lunedì 26 gennaio ore 13,30
Sala Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni
Via del Municipio 1, Padova
Partecipano
Sergio Giordani, sindaco di Padova e presidente della Provincia
Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio
Giuseppe Farina, presidente di Aps Holding
Antonio Bressa, vicesindaco di Padova con delega alle Partecipate
Daniele Canella, vicepresidente Provincia con delega alle Partecipate
Roberto Ferrari, AD di PSA Italy
Charles Baker, Head of Intermodal Europe di PSA International
Pascal Reinards, Head of M&A Europe PSA International
Giulio Schenone, membro del Consiglio di Amministrazione di Logtainer
Paolo Montanari, AD di Logtainer
Luciano Greco, presidente di Interporto Padova
Chiara Manfreda, vicepresidente di Interporto Padova
Roberto Tosetto, direttore generale di Interporto Padova
Paolo Pandolfo, vicedirettore di Interporto Padova