Interporto Padova: PSA Intermodal Italy e Logtainer srl presentano la loro visione per lo sviluppo del terminal intermodale

INTERPORTO PADOVA

Continuità, sviluppo e valorizzazione del territorio al centro del progetto

Lo scorso 19 dicembre, a seguito di una procedura pubblica competitiva, PSA Intermodal Italy NV e Logtainer Srl sono state selezionate come partner per lo sviluppo del Terminal Intermodale di Interporto Padova Spa.

Il closing della procedura porterà alla costituzione di Intermodal Terminal Padova Srl, con Interporto Padova che manterrà una partecipazione significativa e un ruolo strategico per garantire la continuità operativa e lo sviluppo futuro.

Interporto Padova ha chiesto al raggruppamento selezionato di presentarsi e illustrare la propria visione strategica alle istituzioni padovane

Lunedì 26 gennaio ore 13,30

Sala Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Via del Municipio 1, Padova

Partecipano

Sergio Giordani, sindaco di Padova e presidente della Provincia

Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio

Giuseppe Farina, presidente di Aps Holding

Antonio Bressa, vicesindaco di Padova con delega alle Partecipate

Daniele Canella, vicepresidente Provincia con delega alle Partecipate

Roberto Ferrari, AD di PSA Italy

Charles Baker, Head of Intermodal Europe di PSA International

Pascal Reinards, Head of M&A Europe PSA International

Giulio Schenone, membro del Consiglio di Amministrazione di Logtainer

Paolo Montanari, AD di Logtainer

Luciano Greco, presidente di Interporto Padova

Chiara Manfreda, vicepresidente di Interporto Padova

Roberto Tosetto, direttore generale di Interporto Padova

Paolo Pandolfo, vicedirettore di Interporto Padova

