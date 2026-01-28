Stena Bulk si espande con la società di petroliere GSB

(Una petroliera del gruppo GSB; foto courtesy Stena Bulk)

La svedese Stena Bulk diventa azionista di maggioranza della joint venture Golden Stena Baycrest Tankers per espandersi nel segmento delle chimichiere e non solo

Göteborg, Svezia-Singapore. La principale compagnia di navigazione di petroliere Stena Bulk ha annunciato ieri di aver acquisito una quota aggiuntiva in Golden Stena Baycrest Tankers (GSB) da Bay Crest, diventando azionista di maggioranza della joint venture.

Dopo la transazione, GSB rimarrà di proprietà congiunta degli stessi tre azionisti – Stena Bulk, Golden Agri e Bay Crest – a sottolineare l’impegno e la partnership a lungo termine tra le parti.

Stena Bulk, con questo aumento della proprietà, si è posizionata per assumere un ruolo più attivo nello sviluppo strategico di GSB, mantenendo al contempo la forte collaborazione con Golden Agri e Bay Crest.

Golden Stena Baycrest continuerà a operare dalle sue basi a Singapore e Dubai, sfruttando le forze, l’esperienza e le reti combinate di tutti e tre gli azionisti per perseguire una crescita sostenibile nei commerci chimici regionali e globali.

GSB in questi ultimi anni è cresciuta divenendo una piattaforma importante nel segmento chimico e delle petroliere specializzate, operando commercialmente in Asia e Medio Oriente, zone di mercato dove la domanda di tonnellaggio chimico specializzato rimane stabile. Gestisce navi di dimensioni medie fino a 25.000 dwt per il trasporto di oli commestibili, prodotti chimici e prodotti petroliferi puliti. L’azienda ha iniziato le operazioni nel gennaio 2019 e ha sede a Singapore, con uffici aggiuntivi a Dubai e in Giappone.

Il presidente e amministratore delegato di Stena Bulk, Erik Hånell, ha dichiarato che la transazione si inserisce perfettamente nella strategia più ampia del gruppo. Mentre, il direttore generale di GSB, Philip Eriksson, ha detto che il cambio di proprietà aiuterà a affinare l’attenzione dell’azienda. Gli azionisti sono convinti che la prossima fase si concentrerà sull’accelerazione della crescita, sull’espansione della copertura della flotta e dei contratti, e sul rafforzamento della posizione di GSB presso i proprietari dei carichi chimici.

Informazioni su Stena Bulk: Con uffici in sette paesi, Stena Bulk è una delle principali compagnie di navigazione petroliere al mondo. L’azienda controlla una flotta combinata di circa 60 navi. Stena Bulk fa parte della Stena Sphere, che conta più di 19.000 dipendenti e vendite per un valore di 57 miliardi di SEK (circa 6,5 miliardi di $) . www.stenabulk.com.

Abele Carruezzo