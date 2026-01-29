CMA CGM e Stonepeak, una joint venture da 2,4 miliardi di dollari

(La CMA CGM Marco Polo nel porto di New York; foto courtesy CMA CGM)

Stonepeak firma un accordo di joint venture con la grande compagnia di navigazione francese CMA CGM del valore di 2,4 miliardi di dollari

New York e Los Angeles. Il gruppo francese CMA CGM e la società di investimenti infrastrutturali Stonepeak hanno lanciato la United Ports LLC, una joint venture da 2,4 miliardi di dollari che si estende su dieci principali terminal container in sei paesi, segnando uno dei più grandi accordi infrastrutturali portuali degli ultimi anni.

L’accordo, annunciato ieri mercoledì, prevede che Stonepeak acquisirà una quota del 25% nel portafoglio terminal, mentre CMA CGM manterrà il 75% della proprietà e il pieno controllo operativo.

L’accordo, per la compagnia di navigazione francese, mira strategica a rafforzare la propria presenza nei terminal container, liberando al contempo capitali per investimenti più ampi in tutta la sua rete di spedizioni e logistica.

I terminal coinvolti sono Los Angeles Fenix Marine Services, Port Liberty a New York e Bayonne, i terminal a Santos in Brasile, CSP Valencia in Spagna, CSP Bilbao, TTI Algeciras e Terminal Maritima del Guadalquivirn, Nhava Sheva Freeport Terminal in India, CMA CGM Kaohsiung Terminal a Taiwan e Gemalink a Cai Mep in Vietnam.

James Wyper, direttore generale senior di U.S. Private Equity e Trasporti & Logistica statunitensi presso Stonepeak, ha dichiarato che “I terminal container svolgono un ruolo essenziale nel commercio globale e sono tra gli asset infrastrutturali di trasporto più difficili da sostituire o replicare”. “Questa partnership – ha detto ancora Wyper – offre un’opportunità differenziata per investire in una rete globale di terminal di alta qualità accanto a uno dei principali gruppi mondiali di spedizioni e logistica”.

“La creazione di United Ports LLC rappresenta un passo importante nello sviluppo delle nostre attività di terminal container negli Stati Uniti e a livello globale”, ha dichiarato in una nota della JV Rodolphe Saadé, Presidente e CEO della CMA CGM. “Unendo le forze con un partner con una profonda esperienza infrastrutturale, rafforziamo la nostra capacità di investire ulteriormente nei terminal portuali, assicurare l’accesso ai gateway chiave e migliorare la qualità del servizio per i nostri clienti”, ha aggiunto Saadè.

L’accordo di ieri apre la strada per una relazione a lungo termine tra CMA CGM e Stonepeak, inclusa la possibilità di sviluppare e sostenere future capacità di investimento e nuovi progetti di terminal negli Stati Uniti e a livello globale.

Come parte della transazione – prevista la sua conclusione nella seconda metà del 2026, dopo le approvazioni regolatorie, incluse revisioni antitrust e di investimenti esteri – Stonepeak avrà l’opportunità di contribuire con ulteriori 3,6 miliardi di dollari di finanziamenti per futuri progetti congiunti di terminal, posizionando la partnership come una piattaforma in crescita.

Mentre per CMA CGM i proventi derivanti dalla transazione saranno reinvestiti nelle sue attività principali di navigazione, logistica e trasporto aereo, supportando l’espansione della capacità nelle reti marittime, terrestri e aeree.

CMA CGM è il terzo più grande trasportatore container al mondo, operando una flotta di oltre 650 navi che servono oltre 420 porti in tutto il mondo. Attraverso le sue controllate – CMA Terminals e Terminal Link – il gruppo gestisce 62 terminal a livello globale, gestendo oltre 45 milioni di teu all’anno.

Stonepeak, con sede a New York, gestisce circa 80 miliardi di dollari in asset, con un focus globale sugli investimenti infrastrutturali e sui beni reali.

Abele Carruezzo