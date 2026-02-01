Eolico offshore asset di sovranità energetica

(Slide courtesy Lightbox Terna, Driving Energy)

L’Europa prova a trasformare il Mare del Nord da spazio geografico verso una infrastruttura sovranità energetica

Amburgo. Il vertice del Mare del Nord di Amburgo ha impostato il ‘mare’ non più come luogo geografico, ma come un sistema strategico capace di produrre energia, abbassare i prezzi e ridurre le vulnerabilità esterne.

La firma congiunta dei governi riuniti ad Amburgo, insieme ai settori industriali e alla NATO, non è solo un gesto politico, ma un messaggio chiaro: l’energia non è più un capitolo tecnico dell’agenda europea, ma ora è un dossier di sicurezza collettiva.

Nei giorni scorsi, Trump, rivolgendosi all’Europa, la criticava di essere come “mulini a vento” incapace di decidere. L’Europa invece risponde con i fatti e a Bruxelles come nelle capitali europee si è convinti che la “dipendenza energetica” non potrà essere più usata come “leva politica”; la lezione russa è stata ampiamente compresa.

La risposta viene dal settore dell’eolico offshore: se tale settore industriale sarà capace di produrre un calo dei costi dell’energia entro il 2040, l’UE competerebbe sia a Est e sia Ovest con una politica industriale generata dalla transizione green. Questo nuovo piano energetico dell’Europa comporterebbe costi abbassati e imprese europee sarebbero più interessate ad investire in settori strategici, dall’acciaio “pulito” alla chimica, dall’intelligenza artificiale ai data center.

Nel 2025 la capacità mondiale di eolico offshore ha superato gli 83 GW, un quantitativo sufficiente ad alimentare circa 70 milioni di abitazioni. È un settore in crescita con l’obiettivo di diventare un asset portante delle politiche energetiche globali. Dietro l’espressione ‘eolico offshore’ ci sono infrastrutture che usano tecnologie innovative con cavi sottomarini, stazioni di conversione offshore, collegamenti High Voltage Direct Current (HVDC) capaci di trasportare grandi potenze di elettricità.

E’ chiaro che tale strategia comporta dei rischi: un parco eolico offshore comporta dei costi infrastrutturali; una pipeline per essere competitiva dovrà essere stabile e senza rischi burocratici e finanziari; una regolamentazione dei contratti di energia, oltre ad avere una vision di futuro fiducioso. Lo Stato non costruisce tutto, ma crea le condizioni perché il capitale privato metta soldi veri.

Poi, occorre considerare la rete: le arterie “invisibili” che formano una ‘autostrada elettrica’ posata sul fondo del mare che collegano le turbine alle stazioni offshore e poi alle coste.

Ad Amburgo, il Mare del Nord è stato considerato come ‘territorio-laboratorio’ per progetti transfrontalieri che tramite una cooperazione tecnica si vuole determinare una ‘sovranità’ condivisa, interessando anche la NATO. L’eolico offshore rappresenta un asset strategico per la sovranità energetica, convertendo l’intensa energia eolica marina in elettricità trasportata a terra tramite i cavi sottomarini progettati per resistere a pressioni elevate, corrosione e potenziali rischi come le ancore delle navi, garantendo l’affidabilità della fornitura e per mantenere la sovranità di potenza energetica (es. 2.100 MW in Italia entro il 2030). Con l’eolico offshore la transizione energetica non sarà più un processo neutro, ma diventa un obiettivo strategico, e quindi anche un potenziale bersaglio.

Parlando do energia non dimentichiamo che esiste anche il nucleare: La fusione viene presentata come energia pulita e sicura, ma soprattutto come occasione industriale. On questo settore, in Europa, le autorizzazioni sono lente, i procedimenti complessi, le regole instabili.

Ad Amburgo è stato sottolineato che se l’Europa vuole davvero trasformare il Mare del Nord nel suo grande serbatoio energetico strategico, deve avere il coraggio di scegliere e non lanciare al prossimo anno il vertice del Mare del Nord sotto il velo di mera propaganda politica.

Abele Carruezzo