APM Terminals assumerà temporaneamente la gestione dei porti Balboa e Cristobal a Panama

(APM Terminal del Gruppo Maersk gestirà temporaneamente i terminal fino il futuro offerente vincitore; foto courtesy Maersk Panama)

APM Terminal pronti a gestire i porti di Balboa e Cristobal a Panama per supportare la continuità operativa

Panama City. La Corte Suprema di Panama, la scorsa settimana, ha dichiarato “incostituzionale” la concessione detenuta dalla Panama Ports Company, una controllata di CK Hutchison, per quasi 30 anni, nei porti di Balboa e Cristobal, front-oceani del Canale di Panama. (art. Il Nautilus 30.01.2026).

Dopo l’annuncio del Presidente della Repubblica di Panama José Raúl Mulino riguardo ai terminal Balboa (Pacifico) e Cristóbal (Atlantico), APM Terminals – del Gruppo Maersk – conferma la sua disponibilità ad assumere l’operatività temporanea di entrambi i terminal. Tale disponibilità di APM Terminal mira a salvaguardare i servizi essenziali per il commercio regionale e globale e a fornire supporto al polo logistico di Panama.

APM Terminals Panama “ha dimostrato disponibilità ad assumere, temporaneamente, l’operatività di entrambi i terminal”possedendo la capacità e l’esperienza necessarie.

I Terminal APM – secondo il loro comunicato – sottolineano che qualsiasi ingresso operativo al terminal sarà effettuato in piena conformità con tutti i requisiti e le procedure legali stabilite dalla legge. Questo potrà avvenire solo quando la sentenza della Corte Suprema di Giustizia di Panama diventerà definitiva e vincolante e l’inizio ad operare lo deciderà la stessa Corte Suprema.

La società non è coinvolta nei procedimenti legali in corso e non ha alcun ruolo nelle decisioni riguardanti la struttura a breve o lungo termine o l’amministrazione futura dei terminali Balboa e Cristobal.

Qualsiasi azione intrapresa da parte dei Terminali APM sarà guidata da criteri tecnici, integrità della catena di approvvigionamento e interesse pubblico.

APM Terminals è un operatore di terminal indipendente che serve le più grandi compagnie di navigazione al mondo ed è impegnata a gestire e sviluppare terminal resilienti per le nazioni e le comunità in cui l’azienda opera.

APM Terminals, nel proprio modus operandi – applica modelli operativi standardizzati e sistemi di gestione collaudati in tutta la sua rete, garantendo operazioni affidabili, produttive e sicure. L’azienda, come parte di A.P.Moller-Maersk, gestisce 60 terminal in 34 paesi, inclusi diversi dei migliori impianti al mondo, e fornisce servizi su base non discriminatoria a tutte le compagnie di navigazione e i clienti.

Intanto, da parte cinese, la dichiarazione di “incostituzionalità” dei contratti di concessione della Panama Ports Company, nei porti di Balboa e Cristobal, non è stata ben accolta dalla Cina. Come riportato dall’agenzia statale cinese Xinhua, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha assicurato che il colosso asiatico prenderà “tutte le misure necessarie per tutelare i legittimi diritti e gli interessi delle aziende cinesi”.

Abele Carruezzo